Community Injective vota a favore di riduzione offerta token INJ

Lunedì la community del protocollo Injective ha approvato un'importante revisione della tokenomics, accogliendo una proposta di governance con il 99,89% dei voti a favore, basata sul potere di voto degli stakeholder.

Injective è una blockchain layer-1 incentrata sulle applicazioni di finanza decentralizzata, con INJ (INJ) che funge da token nativo per lo staking, la governance e le commissioni di transazione.

La proposta Supply Squeeze (IIP-617) riduce l'emissione del token nativo e mantiene il programma di riacquisto e distruzione della rete, che utilizza i ricavi generati dal protocollo per rimuovere definitivamente i token dalla circolazione.

La rete sostiene di aver rimosso circa 6,85 milioni di INJ dalla circolazione attraverso il token burn. La proposta è stata pensata per accelerare la rimozione dei token allineando la riduzione dell'emissione con riacquisti ricorrenti.

Secondo un post pubblicato lunedì da Injective su X, le modifiche alla governance, già in vigore, consentiranno a “INJ di diventare uno degli asset più deflazionistici nel tempo”.

Il voto di governance fa seguito a un prolungato calo del prezzo di mercato di INJ, in un contesto di più ampia vendita di altcoin. Nell'ultimo anno, INJ ha perso quasi l'80% del suo valore ed è sceso di oltre il 90% rispetto al massimo storico raggiunto a marzo 2024. Lunedì il token ha registrato un calo dell'8% circa, secondo i dati di CoinGecko.

La reazione della community su X dopo il voto è stata per lo più ottimistica, con gli utenti che l'hanno definita un cambiamento strutturale piuttosto che un catalizzatore di mercato a breve termine.

In base ai dati di DefiLlama, al momento della stesura Injective registra un valore totale bloccato (TVL) di 18,67 milioni di dollari nel suo ecosistema DeFi, in netto calo rispetto ai picchi superiori ai 60 milioni di dollari del 2024.

Valore totale bloccato su Injective. Fonte: DefiLlama

Correlato: Dopo un voto sofferto, fondatore di Aave prospetta futuro più roseo per gigante del lending DeFi

Injective presenta documenti per ETF e nuovi validatori

Nonostante il calo di prezzo di INJ e del valore totale bloccato della rete, Injective ha continuato ad attrarre l'interesse delle istituzioni nel 2025, con prodotti di investimento regolamentati, partecipazione dei validatori e nuove offerte sul mercato finanziario.

A luglio, Cboe e Canary Capital hanno entrambe presentato domande di approvazione normativa per un fondo negoziato in borsa (ETF) su Injective, cercando entrambe di quotare un fondo che detenesse e mettesse in stake INJ per generare ricompense attraverso una “piattaforma di staking autorizzata”.

Injective continua inoltre ad ampliare il proprio set di validatori. A febbraio, Deutsche Telekom MMS, la controllata di Deutsche Telekom che si occupa di servizi IT, è entrata a far parte della rete come validatore.

Più recentemente, secondo un annuncio pubblicato mercoledì, la Korea University è diventata la prima istituzione accademica a gestire un validatore e a condurre ricerche on-chain sulla rete.