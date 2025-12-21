Intercontinental Exchange (ICE), la società madre della Borsa di New York (NYSE), è in trattative per investire nella società di pagamenti in criptovaluta MoonPay nell'ambito dell'ultimo round di finanziamento dell'azienda.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha citato fonti vicine all'accordo senza rivelare l'importo in dollari del potenziale investimento, MoonPay sta cercando di raccogliere fondi con una valutazione di 5 miliardi di dollari.

A ottobre, ICE ha investito 2 miliardi di dollari nella piattaforma di previsione Polymarket, in un round di finanziamento che ha portato la valutazione della società a 9 miliardi di dollari.

MoonPay è una società di tecnologia finanziaria che fornisce infrastrutture per l'acquisto, la vendita e l'utilizzo di criptovalute attraverso rampe di accesso e di uscita fiat. Fondata nel 2019, consente agli utenti di acquistare criptovalute utilizzando metodi di pagamento tradizionali come carte di debito e di credito, offrendo al contempo servizi a portafogli, exchange e imprese che desiderano integrare i pagamenti in crypto.

Il fondatore di Polymarket Shayne Coplan (a sinistra) e l'amministratore delegato di Intercontinental Exchange Jeffrey Sprecher (a destra) di fronte alla Borsa di New York dopo l'accordo da 2 miliardi di dollari. Fonte: Shayne Coplan

Cointelegraph ha contattato ICE e MoonPay, sebbene al momento della pubblicazione non avesse ancora ricevuto alcuna risposta.

Gli accordi di investimento riflettono i legami sempre più stretti tra il mondo crypto e Wall Street, con le istituzioni finanziarie tradizionali che adottano la tecnologia blockchain e stringono partnership con le società crypto.

Wall Street e mondo crypto continuano a convergere, rendendo sempre più labile il confine tra i due mondi

A marzo, la società di stablecoin Circle e ICE hanno iniziato a esplorare l'integrazione delle stablecoin con i vari servizi di compensazione e dati di ICE.

I prodotti in fase di test per possibili integrazioni includono la stablecoin USDC (USDC) di Circle, ancorata al dollaro, e il suo fondo monetario tokenizzato, US Yield Coin (USYC), un prodotto on-chain con rendimento garantito da titoli del Tesoro USA a breve termine.

A dicembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dato il via libera alla Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), una società di infrastrutture di regolamento e compensazione finanziaria, per iniziare a offrire obbligazioni e azioni tokenizzate.

La tokenizzazione delle attività reali (RWA) è un modo per rappresentare le attività fisiche o tradizionali su una blockchain, che consente tempi di regolamento più rapidi, transazioni transfrontaliere e la possibilità di utilizzare le attività come garanzia nelle applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi).

Volume dei titoli di Stato a 12 mesi regolati utilizzando l'infrastruttura della DTCC. Fonte: DTCC

Nel 2024, la DTCC ha gestito circa 3,7 milioni di miliardi di dollari in volume di settlement ed è considerata la spina dorsale del sistema finanziario tradizionale, compensando le transazioni sui mercati azionari, obbligazionari, dei titoli a reddito fisso e dei derivati finanziari.

La DTCC dovrebbe lanciare i suoi servizi di trading tokenizzati nella seconda metà del 2026 e conierà alcuni titoli del Tesoro statunitense on-chain utilizzando la Canton Network, una rete autorizzata di infrastrutture blockchain orientata alle istituzioni finanziarie.