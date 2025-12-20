Intuit utilizzerà stablecoin di Circle per piattaforme finanziarie

Intuit, la società che ha creato TurboTax, Credit Karma, QuickBooks e Mailchimp, ha annunciato una “partnership strategica pluriennale” con Circle, emittente di stablecoin, che coinvolge la sua infrastruttura di stablecoin e USDC (USDC).

In un comunicato pubblicato giovedì, Intuit ha affermato che l'accordo con Circle consentirà pagamenti “più rapidi e a basso costo” attraverso le loro piattaforme, che si concentrano su transazioni commerciali, rimborsi fiscali e marketing. Secondo il CEO di Circle Jeremy Allaire, l'accordo “amplierà la velocità, la potenza e l'efficienza dell'USDC per le transazioni finanziarie quotidiane”.

USDC si colloca al secondo posto tra le stablecoin per capitalizzazione di mercato, dietro USDt (USDT) di Tether di oltre 186 miliardi di dollari. Secondo i dati di Nansen, al momento della pubblicazione la capitalizzazione di mercato di USDC era superiore a 77 miliardi di dollari.

Il mercato delle stablecoin negli Stati Uniti, a seguito dell'approvazione del GENIUS Act da parte del Congresso, dovrebbe crescere notevolmente, poiché le normative agevolano il percorso degli emittenti che considerano le monete come soluzioni per i pagamenti e altre transazioni finanziarie. Le agenzie statunitensi stanno stabilendo delle linee guida in conformità con il disegno di legge prima dell'attuazione definitiva.

L'annuncio faceva riferimento alle stablecoin come “integrate nella piattaforma Intuit”. Un portavoce di Intuit ha dichiarato a Cointelegraph che la mossa non era “una semplice integrazione di prodotto”, ma piuttosto “una mossa strategica che posiziona [l'azienda] per esplorare le stablecoin come nuovo metodo di pagamento e riserva di valore sulla piattaforma Intuit”.

Circle e altri soggetti hanno ottenuto approvazione per licenze bancarie in USA

La partnership con Intuit ha fatto seguito all'approvazione condizionata da parte dell'Ufficio del Controllore della Valuta (OCC) degli Stati Uniti di Circle per una licenza bancaria nazionale di tipo trust, una decisione storica per le società che operano nel settore delle criptovalute.

Ripple ha ricevuto un'approvazione simile per la sua richiesta e l'OCC ha dato il via libera a BitGo, Fidelity Digital Assets e Paxos, convertendo le loro società fiduciarie esistenti a livello statale in banche fiduciarie nazionali autorizzate a livello federale.