Le autorità israeliane hanno arrestato e incriminato due persone con l’accusa di aver utilizzato informazioni riservate per piazzare scommesse sul prediction market Polymarket riguardanti un possibile attacco di Israele contro l’Iran.

In una dichiarazione congiunta diffusa giovedì, il Ministero della Difesa israeliano, il servizio di sicurezza interna Shin Bet e la polizia hanno riferito che un riservista dell’esercito e un civile sono stati arrestati dopo che un’indagine ha accertato che il riservista aveva ottenuto informazioni classificate per effettuare le scommesse.

L’ufficio del procuratore presenterà accuse penali per reati contro la sicurezza dello Stato, corruzione e intralcio alla giustizia. Le autorità hanno precisato che il riservista prestava servizio presso lo Shin Bet.

Quest’anno i prediction market sono stati coinvolti in importanti scandali di insider trading, dopo che un utente di Polymarket aveva scommesso sulla destituzione di Nicolás Maduro dalla presidenza del Venezuela poche ore prima della sua cattura da parte delle forze statunitensi, realizzando un profitto di circa 400.000 $.

Il mese scorso l’emittente statale israeliana Kan ha riferito che l’utente di Polymarket “ricosuave666” aveva piazzato diverse scommesse relative alle operazioni militari israeliane in Iran nel giugno 2025, ma non è noto se le persone arrestate siano collegate a quell’account.

Secondo quanto riportato, l’account avrebbe scommesso decine di migliaia di dollari e incassato oltre 152.300 $, puntando su mercati come “Attacco di Israele all’Iran il 24 giugno” e “Azione militare di Israele contro l’Iran entro venerdì”, con quest’ultima che avrebbe generato oltre 128.700 $ in profitto.

Operazioni effettuate dall'utente Polymarket ricosuave666 relative agli attacchi di Israele all'Iran. Fonte: Kan

I prediction market comportano rischi reali per la sicurezza quando vengono utilizzati in modo improprio

I legislatori di tutto il mondo hanno espresso il timore che le informazioni privilegiate possano essere sfruttate nei prediction market, minando l'integrità del mercato ed erodendo la fiducia del pubblico.

Il Ministero della Difesa israeliano ha dichiarato che le scommesse basate su informazioni riservate rappresentano un “rischio concreto per la sicurezza delle operazioni delle Israel Defense Forces e per la sicurezza nazionale”, aggiungendo che le unità militari, di intelligence e di polizia continueranno ad agire contro chiunque utilizzi illegalmente informazioni classificate.

L’avvocato del riservista ha dichiarato a Bloomberg che l’atto d’accusa è “viziato”, aggiungendo che l’imputazione relativa al danneggiamento della sicurezza nazionale è stata ritirata.