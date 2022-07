Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone ha aperto un proprio ufficio per le politiche Web3 presso la Segreteria del Ministro. La nuova entità si impegna a riunire i dipartimenti responsabili della finanza industriale, della fiscalità, del sistema aziendale e quelli che si occupano di media e contenuti, sport, moda e altre industrie dell'intrattenimento.

L'annuncio del 15 luglio specifica che la missione del nuovo ufficio sarà quella di rafforzare il quadro di riferimento per l'esame delle questioni relative allo sviluppo imprenditoriale nel Web3:

"Dato che alcuni imprenditori che svolgono attività legate al Web3 stanno lasciando il Paese per cogliere opportunità all'estero, è necessario accelerare le decisioni per sviluppare un ambiente imprenditoriale in Giappone".