Klarna, una società fintech svedese nota per il suo servizio “Buy Now, Pay Later” (BNPL), ha stretto una partnership con l'exchange di criptovalute Coinbase per aggiungere le stablecoin al suo toolkit di finanziamento istituzionale.

In base all'accordo, la società globale di pagamenti e digital banking prevede di raccogliere finanziamenti a breve termine da investitori istituzionali denominati in USDC (USDC), utilizzando l'infrastruttura crypto-native di Coinbase, secondo un annuncio di venerdì.

“Si tratta di un primo passo entusiasmante verso un nuovo modo di raccogliere fondi”, ha dichiarato Niclas Neglén, direttore finanziario di Klarna. “Le stablecoin ci mettono in contatto con una classe di investitori istituzionali completamente nuova e ci offrono la possibilità di diversificare le nostre fonti di finanziamento in modi che fino a pochi anni fa erano semplicemente impossibili”, ha aggiunto.

Il nuovo canale di finanziamento affiancherà le fonti esistenti di Klarna, che includono depositi dei consumatori, debiti a lungo termine e commercial paper a breve termine.

Slancio di Klarna verso le crypto

Klarna ha affermato che l'iniziativa di finanziamento delle stablecoin è ancora in fase di sviluppo ed è separata dai suoi piani relativi alle criptovalute rivolti ai consumatori e ai commercianti. Tali iniziative, che potrebbero includere portafogli o servizi aggiuntivi relativi alle risorse digitali, dovrebbero progredire ulteriormente nel 2026.

Tuttavia, la società di pagamenti ha avvertito che l'iniziativa è soggetta a rischi normativi, di mercato e operativi, sottolineando che i risultati effettivi potrebbero differire dalle aspettative.

Klarna ha dichiarato di aver scelto Coinbase per questa iniziativa grazie alla sua esperienza nella fornitura di infrastrutture crittografiche alle grandi imprese. L'exchange supporta attualmente più di 260 aziende a livello globale, offrendo servizi di custodia, regolamento e servizi finanziari basati su blockchain.

Klarna lancia stablecoin coperte da dollari

Il mese scorso, Klarna ha lanciato una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, diventando la prima banca digitale a emettere un token su Tempo, una nuova blockchain di livello 1 sviluppata da Stripe e Paradigm. La stablecoin, chiamata KlarnaUSD, è attualmente attiva sulla testnet di Tempo, con il lancio della mainnet previsto per il 2026, secondo quanto dichiarato dalla società.

Realizzato da Bridge, società di infrastrutture di stablecoin di proprietà di Stripe, il token estende la partnership di lunga data di Klarna con Stripe attraverso la sua rete di pagamenti globale.

Il GENIUS Act, approvato negli Stati Uniti a luglio, ha stabilito regole chiare per le stablecoin e ha contribuito ad alimentare un'ondata di nuove emissioni.