La piattaforma di titoli tokenizzati xStocks, sostenuta da Kraken, debutta su TON Wallet, un wallet self-custodial integrato nel messenger Telegram.

Dopo un lancio iniziale su Wallet in Telegram, xStocks è ora attiva su TON Wallet, segnando il lancio ufficiale dell’offerta sulla blockchain legata a Telegram, The Open Network (TON), ha annunciato Kraken giovedì.

“Il lancio di xStocks su TON porta le azioni tokenizzate su un’infrastruttura realmente aperta”, ha dichiarato Arjun Sethi, co-CEO di Kraken, aggiungendo che si tratta della prima volta in cui gli utenti di Telegram possono accedere on-chain ad azioni statunitensi tokenizzate.

Il lancio iniziale include 10 titoli tokenizzati, tra cui Apple (AAPLx), Amazon (AMZNx), Coinbase (COINX), Google (GOOGLx) e Strategy (MSTRx), che insieme rappresentano almeno il 95% dei volumi di scambio, secondo un portavoce di TON Wallet.

L'offerta non è disponibile negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e in Australia

“Le azioni e gli ETF saranno accessibili in quasi tutti i mercati in cui è attualmente disponibile TON Wallet”, ha dichiarato a Cointelegraph Egor Danilov, chief product officer di The Open Platform (TOP) e Wallet in Telegram.

Tuttavia, l’offerta non sarà disponibile al momento del lancio in alcuni mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Australia, ha precisato, sottolineando che il lancio è in linea con i requisiti normativi e con il framework operativo esistente di xStocks.

“L'accesso verrà ampliato gradualmente, man mano che le linee guida normative lo consentiranno”, ha affermato Danilov, sottolineando che xStocks non è disponibile negli Stati Uniti né per i cittadini statunitensi. “La distribuzione continuerà a rispettare le norme regionali e i requisiti di licenza”, ha aggiunto.

Il mercato statunitense rimane al centro dell'attenzione di alcune società di tokenizzazione

Il lancio geografico limitato di xStocks su TON riflette la posizione dell’azienda secondo cui le azioni statunitensi tokenizzate dovrebbero inizialmente essere rivolte ai clienti dei mercati emergenti, piuttosto che a quelli delle economie avanzate.

“Portare xStocks su TON fa parte di questo cambiamento: prodotti finanziari reali che diventano accessibili a livello globale attraverso strumenti digitali familiari, anziché esclusivamente tramite istituzioni finanziarie nei mercati sviluppati”, ha dichiarato Danilov a Cointelegraph.

Al contrario, alcuni dei principali operatori della tokenizzazione hanno adottato una visione più ottimistica sul mercato statunitense. Securitize, una delle aziende più grandi del settore, ha affermato di intravedere un percorso normativo praticabile per i titoli tokenizzati negli Stati Uniti e che le sue azioni tokenizzate sono già disponibili per gli investitori statunitensi.

Il 9 dicembre, il CEO di Securitize, Carlos Domingo, ha dichiarato a Cointelegraph che l’esperienza dell’azienda dimostra l’esistenza di un “chiaro percorso normativo che consente agli emittenti di tokenizzare nativamente gli asset per gli investitori statunitensi”.



