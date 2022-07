Quest'oggi la Lega Serie B ha eletto i suoi nuovi consiglieri, che si occuperanno di guidare la seconda divisione professionistica del campionato italiano di calcio. Il Consiglio direttivo ora include il presidente del Benevento, Oreste Vigorito; del Genoa, Alberto Zangrillo; del Palermo, Dario Mirri; e del Pisa, Giuseppe Corrado. L'assemblea ha anche eletto il nuovo vicepresidente della Lega, Oreste Vigorito.

Nella foto: il Consiglio direttivo della Lega B

La lega calcistica ha inoltre espresso un forte interesse verso le possibilità offerte dai token non fungibili. "La Lega Serie B si conferma ancora una volta una Lega innovativa e dinamica, che ha fra i propri obiettivi promuovere azioni per attrarre giovani tifosi e coinvolgere il pubblico internazionale," si legge nel comunicato ufficiale.

La lega calcistica si focalizzerà sulle nuove piattaforme digitali del fantasport attraverso gli NFT, aprendosi verso partner in grado di valorizzarne al meglio le potenzialità dei nuovi prodotti digitali. Durante l'incontro, Gian Luca Comandini, consulente del MiSE e fra i massimi esperti di tecnologia blockchain in Italia, ha illustrato il valore – sia in termini economici che di coinvolgimento dei fan – di questa nuova tecnologia, evidenziando i successi già ottenuti in tale campo da altre realtà europee e internazionali. Ha inoltre evidenziato che la Serie B ha già ricevuto il forte interesse di importanti operatori del settore dei token non fungibili.

Comandini ha inoltre ricevuto il mandato per gestire le trattative per conto della Serie B: d'ora in avanti si occuperà di definire il valore e mettere all'asta i diritti NFT dei vari club calcistici.