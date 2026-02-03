La divisione dedicata agli asset digitali di Nomura sta lanciando un nuovo prodotto di investimento in Bitcoin incentrato sul rendimento, poiché gli asset manager cercano di offrire agli investitori istituzionali rendimenti che vadano oltre la semplice esposizione al prezzo.

Laser Digital sta lanciando il Bitcoin Diversified Yield Fund (BDYF) per rispondere alla crescente domanda di mercato di fondi tokenizzati orientati al rendimento rispetto ai “fondi vanilla long-only”, secondo un annuncio condiviso giovedì con Cointelegraph.

A differenza dei tradizionali fondi long-only Bitcoin (BTC), il nuovo prodotto cerca di produrre reddito implementando strategie diversificate volte a generare rendimento mantenendo l'esposizione al Bitcoin, secondo Laser Digital.

La società ha descritto il lancio come una risposta alla crescente domanda di strutture di investimento tokenizzate e orientate al rendimento.

Laser Digital lancia il Bitcoin Diversified Yield Fund. Fonte: Laser Digital

Il fondo si basa sul precedente Bitcoin Adoption Fund di Laser Digital, lanciato nel 2023, che forniva un'esposizione direzionale al Bitcoin senza generare rendimenti aggiuntivi.

La piattaforma di tokenizzazione Kaio fungerà da fornitore esclusivo di tokenizzazione del fondo gestito attivamente, mentre la piattaforma di custodia di criptovalute Komainu agirà come suo custode principale. Il fondo sarà disponibile solo per investitori istituzionali e accreditati idonei.

Strategie di rendimento ridisegnano fondi crypto

Jez Mohideen, cofondatore e amministratore delegato di Laser Digital, sostiene che la recente volatilità dei mercati abbia sottolineato l'interesse degli investitori verso strategie che mirano a ottenere rendimenti indipendenti dalle oscillazioni dei prezzi più generali.

Per Laser Digital, il nuovo fondo consentirà di mantenere le proprie posizioni in Bitcoin sfruttando al contempo la prossima fase della finanza decentralizzata, ha affermato Mohideen, aggiungendo:

“La recente volatilità dei mercati dimostra che i fondi neutrali rispetto al mercato e redditizi, basati su strategie DeFi calcolate, rappresentino la naturale evoluzione della gestione degli asset crypto.”

Un portavoce di Laser Digital ha affermato che il fondo mira a combinare l'esposizione a Bitcoin con i proventi generati da strategie market-neutral, puntando al contempo a una volatilità inferiore e a una correlazione limitata con i movimenti più ampi del mercato delle criptovalute. La società ha sottolineato che l'approccio è concepito per integrare, piuttosto che sostituire, le partecipazioni dirette in Bitcoin.

Ciò differisce dal fondo Laser Digital istituito nel 2023, che non ha generato alcun rendimento aggiuntivo oltre all'apprezzamento del prezzo spot di Bitcoin.