Il layer-2 di Bitcoin, Lightning Network, ha raggiunto un nuovo massimo storico di capacità grazie alla maggiore adozione da parte dei principali exchange crypto e ai miglioramenti funzionali.

Lunedì la capacità di Lightning Network (LN) ha raggiunto i 5.606 BTC, superando il precedente record registrato a marzo 2023, secondo quanto riportato da Bitcoin Visuals.

Anche la piattaforma di analisi LN Amboss ha segnalato un picco di capacità di 5.637 BTC, per un valore di circa 490 milioni di dollari, martedì.

I dati mostrano un aumento della capacità a novembre e dicembre, dopo un anno di cali, grazie all'aggiunta di più Bitcoin alla rete, che ha consentito transazioni più veloci ed economiche.

Il numero di nodi Lightning, che aprono canali di pagamento tra loro finanziati con Bitcoin, era pari a 14.940, in calo rispetto al picco di 20.700 raggiunto a marzo 2022, mentre il numero di canali tra questi nodi era pari a 48.678, anch'esso in calo rispetto al picco del 2022.

I dati indicano che più Bitcoin vengono aggiunti alla LN, ma non necessariamente con un corrispondente aumento dell'utilizzo, misurato dal numero di nodi e canali.

Sempre più aziende utilizzano Lightning Network

“Non è solo una società che sta immettendo più Bitcoin nella rete Lightning Network; è una tendenza generale”, sostiene Amboss.

Ha evidenziato come i grandi exchange crypto, come Binance e OKX, abbiano depositato più BTC sulla LN questo mese, spiegando così l'aumento di capacità.

I grandi exchange crypto hanno aggiunto più BTC alla LN. Fonte: Amboss

Correlato: Tether guida un finanziamento da $8M per una startup Lightning focalizzata sulle stablecoin

Martedì, l'emittente di stablecoin Tether ha annunciato di aver guidato un round di investimenti da 8 milioni di dollari nella startup Bitcoin Speed per consentire i pagamenti in stablecoin sulla LN.

Nel frattempo, il popolare portafoglio crypto MetaMask ha aggiunto il supporto per Bitcoin questa settimana, anche se ha dichiarato che le transazioni utilizzeranno il percorso di derivazione Native SegWit e non la Lightning Network.

Taproot Assets riceve un aggiornamento

Mercoledì Lightning Labs ha annunciato di aver aggiornato Taproot Assets alla versione 0.7, consentendo indirizzi riutilizzabili, una fornitura di asset completamente verificabile e transazioni più grandi e affidabili.

Taproot Assets è un protocollo Lightning multi-asset che consente di coniare asset come le stablecoin su Bitcoin e inviarli tramite LN.

Le stablecoin attualmente vivono principalmente su reti centralizzate o meno sicure, quindi Taproot Assets consente loro di sfruttare la sicurezza di Bitcoin ottenendo trasferimenti istantanei e a basso costo attraverso la LN.

La nuova funzione di fornitura verificabile garantisce la trasparenza senza richiedere fiducia. Secondo Lightning Labs, ciò potrebbe aiutare Bitcoin e Lightning a diventare una rete multi-asset.

“Con questa versione, stiamo gettando le basi affinché migliaia di miliardi di dollari possano circolare su Bitcoin e Lightning.”