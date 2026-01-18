LSEG porta denaro banche commerciali su blockchain con DiSH

Il London Stock Exchange Group ha lanciato un nuovo servizio di settlement digitale per portare il denaro reale delle banche commerciali su blockchain.

Il servizio, denominato Digital Settlement House (DiSH), consente il settlement istantaneo sia su reti di pagamento tradizionali che basate su blockchain, operando 24 ore su 24 su più valute e giurisdizioni, secondo quanto riportato in un annuncio di giovedì.

Il cuore della piattaforma è DiSH Cash, una rappresentazione basata su un registro dei depositi delle banche commerciali. Anziché affidarsi alle stablecoin, il sistema utilizza crediti tokenizzati su depositi bancari reali, fornendo ciò che LSEG descrive come una “parte in contanti reale” per le transazioni in valuta estera, titoli e asset digitali.

“Con LSEG DiSH, gli operatori di mercato potranno effettuare PvP [pagamento contro pagamento] o DvP [consegna contro pagamento] e regolamenti utilizzando qualsiasi asset, coordinando i pagamenti su qualsiasi rete connessa, digitale e tradizionale”, spiega LSEG.

DiSH di LSEG mira ad accelerare i settlement

LSEG sostiene che la piattaforma sia stata progettata per risolvere i problemi di lunga data nel regolamento post-negoziazione, dove liquidità e asset rimangono spesso bloccati per ore o addirittura giorni a causa della lentezza dei processi e della mancanza di connessione tra i sistemi.

“Il servizio consente inoltre agli utenti di ridurre il rischio di liquidazione grazie a tempi di regolamento ridotti, settlement sincronizzata e maggiore disponibilità di garanzie collaterali”, sostiene il fornitore globale di infrastrutture e dati per i mercati finanziari.

Il lancio fa seguito a una prova di concetto condotta con successo con Digital Asset e un gruppo di importanti istituzioni finanziarie su Canton Network. Durante tali test, sono state completate operazioni su diversi asset e valute, utilizzando depositi bancari commerciali tokenizzati come contropartita in contanti di ciascuna transazione. La titolarità di tali depositi è stata registrata sul registro DiSH.

Transazioni on-chain su Canton. Fonte: Canton Network

Stablecoin approdano in infrastruttura di mercato

La decisione di LSEG avviene in un momento in cui le stablecoin stanno diventando sempre più parte integrante dell'infrastruttura finanziaria globale, andando oltre le loro origini crypto native, stando a un nuovo rapporto di Moody's. Il rapporto rivela che nel 2025 le stablecoin hanno gestito un volume di transazioni pari a 9.000 miliardi di dollari, pari a un aumento dell'87% rispetto all'anno precedente, trainato dall'attività on-chain piuttosto che dai tradizionali trasferimenti interbancari.

Moody's ritiene che le stablecoin garantite da valuta fiat e i depositi bancari tokenizzati stiano emergendo come forme di “contante digitale” utilizzate per la gestione della liquidità, il trasferimento di garanzie collaterali e il settlement in un sistema finanziario sempre più tokenizzato.