VelaFi, una società di infrastrutture finanziarie basata su stablecoin controllata da Galactic Holdings, ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B per sostenere l'espansione dei suoi servizi di pagamento e settlement aziendali in America Latina, Stati Uniti e Asia.

Stando a quanto riportato nell'annuncio di lunedì, il round è stato guidato da XVC e Ikuyo e porta il finanziamento totale della società a oltre 40 milioni di dollari.

Fondata nel 2020, VelaFi fornisce un'infrastruttura di pagamento che collega i sistemi bancari locali, le reti di trasferimento globali e i protocolli stablecoin. I servizi offerti comprendono fiat on-ramp e off-ramp, pagamenti transfrontalieri, flussi di lavoro di cambio valuta e operazioni di tesoreria multivaluta, disponibili attraverso la sua piattaforma e tramite API.

La società sostiene che i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per sostenere l'espansione geografica e le attività di concessione delle licenze, nonché per sviluppare ulteriormente la propria infrastruttura di pagamento e settlement per l'uso commerciale transfrontaliero.

Fondata nel 2020, VelaFi ha avviato le proprie attività iniziali in America Latina prima di espandersi negli Stati Uniti e in Asia.

A ottobre, la società è entrata nel mercato giapponese e ha annunciato che parteciperà come co-organizzatore della Stablecoin Settlement Association, iniziativa volta a modernizzare l'infrastruttura finanziaria commerciale del Paese.

Inflazione e rimesse favoriscono adozione stablecoin in America Latina

Mentre VelaFi si concentra sui pagamenti aziendali in stablecoin, l'uso retail delle stablecoin si è espanso anche in America Latina, spinto dall'inflazione persistente e dalla dipendenza della regione dalle rimesse.

Stando a un report di Chainalysis, gli acquisti di stablecoin hanno rappresentato più della metà di tutti gli acquisti in borsa che hanno coinvolto il peso colombiano, il peso argentino e il real brasiliano da luglio 2024 a fine giugno 2025.

Il presidente della Banca Centrale del Brasile Gabriel Galipolo ha spiegato a febbraio 2025 che le stablecoin dominano l'attività crypto interna, stimando che circa il 90% delle transazioni crypto sono legate a token ancorati al dollaro.

Allo stesso tempo, l'interesse istituzionale nella regione continua a crescere. A novembre, Tether, l'emittente della stablecoin con maggiore capitalizzazione di mercato, ha investito in Parfin, una società con sede a Londra e Rio de Janeiro, con l'obiettivo di espandere il ruolo di USDt (USDT) nel mercato istituzionale degli asset digitali dell'America Latina.

Nonostante la crescente adozione delle stablecoin in tutta la regione, alcune banche centrali hanno espresso cautela. La banca centrale messicana ha recentemente affermato che le stablecoin potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria, sottolineando la loro rapida crescita, i crescenti legami con il sistema finanziario tradizionale e le lacune normative che potrebbero consentire l'arbitraggio e amplificare lo stress del mercato.