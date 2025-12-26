La società di servizi finanziari Bitcoin Matador Technologies ha ottenuto il via libera normativo per vendere fino a 80 milioni di dollari canadesi (circa 58,4 milioni di dollari USA) in azioni della società, fondi che saranno utilizzati per sostenere l’obiettivo di detenere 1.000 Bitcoin entro la fine del 2026.

Matador ha dichiarato che la Ontario Securities Commission le ha autorizzato l’emissione di 58,4 milioni di dollari in azioni ordinarie, warrant, ricevute di sottoscrizione, titoli di debito o unità, nell’arco di un periodo di 25 mesi.

Il CEO di Matador, Deven Soni, ha affermato che la società è “concentrata sull’aumento del Bitcoin per azione nel tempo” e che “continuerà a puntare a un saldo di tesoreria pari a 1.000 Bitcoin entro la fine del 2026”.

Attualmente Matador detiene 175 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 15,3 milioni di dollari, il che la colloca al 90° posto tra le aziende con le maggiori riserve Bitcoin, secondo i dati di BitcoinTreasuries.NET.

Il chief visionary di Matador, Mark Voss, ha dichiarato che la società monitorerà attentamente la volatilità di Bitcoin e gestirà l’attuale ciclo di mercato per allocare il capitale nei momenti più opportuni.

Le azioni di Matador (MATA) hanno reagito negativamente alla notizia, chiudendo la seduta di martedì in calo del 3,57%.

Attualmente, oltre 190 società quotate detengono Bitcoin nei propri bilanci, proseguendo il trend di adozione istituzionale della criptovaluta avviato dopo il lancio, lo scorso anno, degli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti.

Tuttavia, molte aziende che hanno adottato strategie di accumulo Bitcoin hanno visto i propri titoli perdere valore con il ritracciamento del mercato crypto e l’attenuarsi dell’entusiasmo iniziale. Questo ha spinto alcuni analisti a mettere in discussione la sostenibilità di lungo periodo delle strategie di tesoreria Bitcoin.

Alcuni holder aziendali di Bitcoin hanno iniziato a vendere parte delle loro riserve per far fronte agli obblighi di bilancio in un contesto di inasprimento delle condizioni di mercato.

Il produttore di chip Sequans ha venduto 970 BTC all'inizio di novembre per rimborsare il debito convertibile in essere, facendo un passo indietro rispetto al suo obiettivo di accumulare 100.000 BTC nei prossimi cinque anni.

Matador ha acquistato 175 BTC nel primo anno di tesoreria

Matador realizza prodotti per aiutare le società finanziarie tradizionali ad entrare nell'ecosistema Bitcoin e un anno fa, il 23 dicembre 2024, ha annunciato che sarebbe diventata una società di tesoreria Bitcoin.

A luglio, Matador ha dichiarato che intende espandere il suo obiettivo di 1.000 BTC detenuti entro il 2026 a 6.000 BTC entro la fine del 2027.

Il suo grande obiettivo è quello di ottenere l'1% dell'offerta fissa di Bitcoin, che ammonta a circa 210.000 BTC.