Meta – società madre di Facebook e Instagram – starebbe sviluppando un'app dedicata ai contenuti testuali che supporterà ActivityPub, il protocollo di social networking decentralizzato che sostiene Mastodon e altre app decentralizzate in competizione con Twitter.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, la prossima app, il cui nome in codice è P92, presenterà il brand di Instagram e consentirà agli utenti di accedere con le proprie credenziali esistenti.

Il team di P92 prevede di seguire l'approccio "fork" nella versione iniziale del prodotto, con i profili degli utenti popolati con i dettagli del loro account Instagram, come nome, nome utente, bio, foto del profilo e follower.

Secondo le informazioni sul prodotto, l'app aderirà all'attuale politica sulla protezione dei dati personali dell'azienda, ma disporrà anche di un'ulteriore politica sulla protezione della privacy e di termini di servizio che riguarderanno specificamente la condivisione dei dati tra le varie app.

Da tempo le aziende e le startup tecnologiche stanno tentando di trarre vantaggio dalla crescente tendenza degli utenti di Twitter a rivolgersi a piattaforme alternative. Negli ultimi mesi, diverse piattaforme rivali come Mastodon, Post.news e T2 hanno lanciato o guadagnato terreno nel tentativo di attirare questi utenti.

Il piano attuale per il minimum viable product (MVP) prevede che gli utenti possano trasmettere i post a persone su altri server. Tuttavia, non è ancora deciso se gli utenti potranno seguire e visualizzare i contenuti delle persone su altri server.

La versione iniziale dell'app includerà funzioni come link tappabili nei post con anteprime, biografia dell'utente, nome utente, badge di verifica, immagini e video che possono essere condivisi. Saranno presenti anche funzionalità come i follower e i like, ma non è certo se le funzioni di commento e di messaggistica saranno incluse nella prima versione del prodotto.

Il team di sviluppo sta anche discutendo la possibilità di consentire la condivisione dei contenuti come in Twitter, ma solo per gli account aziendali e dei creatori. L'MVP integrerà fin dall'inizio un sistema di gestione dei diritti per i contenuti di prima parte, ma non per quelli di terze parti provenienti da altre applicazioni e server.

Cointelegraph ha contattato Meta per conferma. L'articolo sarà aggiornato non appena disponibili nuove informazioni.