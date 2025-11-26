Metaplanet, società di tesoreria Bitcoin quotata alla Borsa di Tokyo, ha ottenuto un nuovo prestito da 130 milioni di dollari garantito da Bitcoin, ampliando il ricorso al debito collateralizzato per accelerare gli acquisti di BTC, le strategie di generazione di reddito e i potenziali buyback di azioni.

Martedì Metaplanet ha comunicato di aver eseguito il finanziamento venerdì scorso nell’ambito di una linea di credito precedentemente annunciata. Il prestito rientra nella credit facility da 500 milioni di dollari che consente alla società di ottenere liquidità a breve termine utilizzando i propri Bitcoin (BTC) come garanzia.

Con questo nuovo capitale, Metaplanet ha ora prelevato complessivamente 230 milioni di dollari dalla linea di credito, in aumento rispetto ai 100 milioni comunicati per il precedente prestito del 31 ottobre.

La società ha riconosciuto che il prestito garantito da BTC la espone al rischio di richieste di margine nel caso in cui il prezzo di Bitcoin scenda. Tuttavia, ha espresso fiducia nelle dimensioni delle proprie riserve, ritenendo che siano sufficientemente ampie per assorbire la volatilità.

“Data la significativa entità delle riserve Bitcoin rispetto all’importo del prestito, la società prevede di mantenere un adeguato margine di garanzia,” ha scritto Metaplanet.

Metaplanet rende noto un prestito da 130 milioni di dollari. Fonte: Metaplanet

Metaplanet utilizza due canali di finanziamento per ampliare la propria strategia Bitcoin

L’ultimo prestito di Metaplanet evidenzia la sua strategia di finanziamento su doppio binario, basata su strumenti di debito e di capitale per sostenere l’accumulo continuo di Bitcoin.

Da un lato, la credit facility da 500 milioni di dollari garantita da Bitcoin offre a Metaplanet una liquidità flessibile e immediatamente accessibile, utilizzando le riserve di BTC come collaterale. Questo consente alla società di ampliare il suo programma di generazione di reddito in Bitcoin, acquistare ulteriori BTC e sostenere i buyback azionari senza dover emettere nuove azioni.

Parallelamente, è in corso un piano per raccogliere 135 milioni di dollari tramite l’emissione di nuove azioni privilegiate perpetue di Classe B.

A differenza della struttura a breve termine e facilmente rimborsabile della linea di credito, le azioni privilegiate rappresentano un finanziamento di lungo periodo: offrono agli investitori un rendimento annuo fisso, la possibilità di convertirle in azioni ordinarie e, in alcuni casi, prevedono la facoltà per la società di riacquistarle al verificarsi di specifiche condizioni.

Questi due canali mostrano come Metaplanet stia combinando prestiti collateralizzati ed emissioni azionarie specialistiche per rafforzare la propria strategia di tesoreria Bitcoin anche in periodi in cui le sue riserve registrano perdite non realizzate.

Metaplanet continuerà a “HODLare” nonostante le perdite non realizzate

I dati di BitcoinTreasuries.NET mostrano che Metaplanet sta registrando una perdita non realizzata di quasi il 20% sui suoi investimenti in Bitcoin. La società ha acquistato i suoi BTC a un costo medio di 108.036 $, mentre il prezzo attuale di BTC si aggira intorno agli 87.000 $.

Nonostante ciò, la società continua a mantenere i propri BTC e ad accumularne altri. Il direttore della strategia Bitcoin Dylan LeClair ha dichiarato su X che la società sta “HODLando”.

Il membro della community Ragnar ha collegato la data di esecuzione del prestito al calo di Bitcoin a 82.000 $ registrato venerdì. “È molto probabile che abbiano comprato il dip di Bitcoin. Mi piace il titolo”, ha scritto Ragnar.



