Metaplanet sta preparando un’altra importante raccolta di capitali attraverso l’emissione delle sue nuove azioni privilegiate perpetue di Classe B, con l’obiettivo di ampliare la propria strategia di tesoreria incentrata su Bitcoin.

Secondo i documenti presentati al Tokyo Stock Exchange, la società intende emettere 23,6 milioni di azioni di Classe B al prezzo di 900 yen (5,71 $) ciascuna, per un totale di 21,2 miliardi di yen — circa 135 milioni di dollari. L’operazione sarà condotta tramite assegnazione a terzi per investitori esteri, in attesa dell’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti fissata per il 22 dicembre 2025.

Le nuove azioni di Classe B prevedono un dividendo annuo fisso del 4,9% su un valore nozionale di 6,34 $, equivalente a 0,078 $ a trimestre una volta avviati i pagamenti regolari. I titolari avranno il diritto di convertire le azioni privilegiate in azioni ordinarie al prezzo di conversione di 6,34 $.

La società mantiene tuttavia un’opzione call al prezzo di mercato, esercitabile se il titolo supera il 130% del valore di liquidazione preferenziale per 20 sessioni consecutive. Le azioni non attribuiscono diritto di voto ma includono diritti di rimborso in caso di eventi specifici.

Metaplanet annulla i vecchi warrant

L’aumento di capitale è accompagnato da una più ampia ristrutturazione degli strumenti finanziari di Metaplanet. La società intende annullare i diritti di acquisizione azionaria dalla 20ª alla 22ª serie ed emettere nuovi diritti della 23ª e 24ª serie a favore del fondo di investimento Evo Fund, con sede alle Isole Cayman, previa approvazione del regolatore.

In un post su X, il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha rivelato che il nuovo programma di azioni privilegiate perpetue di Classe B della società è stato battezzato “Mercury”.

“Dividendo fisso del 4,9%. Prezzo di conversione di 1.000 yen. Un nuovo passo nell’espansione della strategia di tesoreria Bitcoin di Metaplanet”, ha scritto.

Il CEO di Metaplanet presenta MERCURY. Fonte: Simon Gerovich

Le azioni Metaplanet hanno chiuso la giornata con un rialzo del 3,20%, guadagnando 12 punti. Tuttavia, secondo i dati di Google Finance, negli ultimi sei mesi il titolo della società ha registrato un calo superiore al 60%.

La scommessa di Metaplanet su Bitcoin è in forte perdita

Metaplanet, la quarta società pubblica al mondo per quantità di Bitcoin (BTC) detenuti, possiede attualmente 30.823 BTC, per un valore di circa 2,82 miliardi di dollari, secondo BitcoinTreasuries.NET.

La società ha acquistato i propri Bitcoin a un prezzo medio di 108.036 $ per BTC, e registra attualmente una perdita non realizzata del 15,17%, in netto peggioramento rispetto ai massimi di ottobre.