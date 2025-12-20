Metaplanet, società giapponese di tesoreria Bitcoin, si prepara ad avviare le negoziazioni negli Stati Uniti sul mercato over-the-counter (OTC) tramite American Depositary Receipts (ADR).

Secondo un annuncio, le negoziazioni degli ADR di Metaplanet dovrebbero iniziare venerdì, con le azioni quotate in dollari statunitensi sul mercato OTC con il ticker MPJPY.

“Questo riflette direttamente il feedback degli investitori retail e istituzionali statunitensi che cercano un accesso più semplice al nostro capitale azionario”, ha dichiarato venerdì il CEO Simon Gerovich in un post su X, aggiungendo che il lancio rappresenta un ulteriore passo verso un accesso globale più ampio alla società.

Il debutto arriva a distanza di alcuni mesi dalla costituzione, da parte di Metaplanet, di una filiale statunitense a Miami, con un capitale iniziale di 15 milioni di dollari, finalizzata a incrementare i ricavi in Bitcoin (BTC).

Gli ADR non hanno lo scopo di raccogliere capitali, afferma Metaplanet

Il programma ADR di Metaplanet è stato lanciato tramite un accordo fiduciario sponsorizzato di livello con Deutsche Bank Trust Company Americas, che opera in qualità di depositaria, e MUFG Bank come banca custode in Giappone.

Gli American Depositary Receipts (ADR) sono strumenti finanziari emessi da banche statunitensi che rappresentano azioni di società non statunitensi, consentendo agli investitori USA di acquistare e vendere titoli di aziende estere senza dover negoziare direttamente sui mercati azionari stranieri.

“Gli ADR non sono destinati a raccogliere capitali, ma a supportare l’emissione di azioni ordinarie e privilegiate da parte della società”, ha dichiarato Metaplanet.

Dati provenienti dall'offerta ADR di Metaplanet (tradotti da Google). Fonte: Metaplanet

Il programma ADR differisce dall'offerta MTPLF di Metaplanet, che ha iniziato le negoziazioni sul mercato OTCQX dell'OTC Markets Group nel dicembre 2024.

“[MTPLF] non si basa su un programma ADR sponsorizzato”, ha precisato la società nell'annuncio.

Metaplanet non acquista Bitcoin da settembre

Il lancio del programma MPJPY ADR di Metaplanet arriva in un momento in cui l'acquisto di Bitcoin da parte dell'azienda è in fase di stallo. Dopo aver acquisito circa 29.000 Bitcoin nel 2025, Metaplanet ha interrotto gli acquisti a settembre, con l'ultima acquisizione risalente al 29 settembre, secondo i dati di Bitbo.

Dal lancio della sua strategia di acquisizione Bitcoin avvenuta nell'aprile 2024, Metaplanet ha accumulato un totale di 30.823 BTC, affermandosi come una delle più grandi tesorerie di asset digitali al mondo insieme a Strategy di Michael Saylor.

Riserve Bitcoin delle sette principali DAT. Fonte:CoinGecko

La sospensione degli acquisti di BTC da parte di Metaplanet è arrivata in un momento in cui, a metà ottobre, il valore d’impresa della società è sceso al di sotto del valore delle sue riserve Bitcoin, alimentando preoccupazioni diffuse nel settore.

Diverse società di digital asset treasury (DAT) hanno registrato forti ribassi dopo il rally sostenuto messo a segno nel luglio 2025.

Il rapporto tra il valore di mercato di Metaplanet e il suo NAV in Bitcoin (mNAV) — che misura il rapporto tra la valutazione della società e le sue riserve in BTC — è tornato sopra quota 1, attestandosi a 1,12 al momento della pubblicazione, secondo i dati ufficiali comunicati dall’azienda.



