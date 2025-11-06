Il sindaco di Miami Francis Suarez, che ha iniziato a ricevere lo stipendio in Bitcoin alla fine del 2021, ha dichiarato di non essere preoccupato dalla recente volatilità del mercato crypto, affermando che il valore dei suoi stipendi in Bitcoin è aumentato di circa il 300%.

Intervistato mercoledì da Fox Business, al sindaco crypto-friendly è stato chiesto se fosse “preoccupato” per Bitcoin (BTC) dopo il recente calo sotto i 100.000 $, con la maggior parte del mercato crypto in forte ribasso anche nell’ultima settimana.

“No, perché sono stato pagato a 30.000 $, quindi è aumentato del 300%, in realtà era aumentato fino al 400% quando era arrivato a 120.000 $, quindi non sono preoccupato per le oscillazioni quotidiane del mercato ,” ha affermato, aggiungendo:

“Sono più preoccupato dell'impatto macroeconomico di avere uno store of value in cui le persone hanno fiducia, che ha un sistema di creazione di moneta conosciuto attraverso il codice”.

Il sindaco Suarez ha dichiarato di essere più concentrato sull'evoluzione della finanza decentralizzata, delle crypto e dell'IA che sul monitoraggio delle oscillazioni quotidiane del prezzo.

La mossa audace di Suarez di accettare lo stipendio in Bitcoin

La decisione di Suarez di ricevere parte del suo stipendio in BTC nel 2021 è stata vista come una mossa audace per un politico, soprattutto considerando il quadro normativo poco chiaro delle criptovalute negli Stati Uniti all'epoca.

Inizialmente, Suarez aveva annunciato che avrebbe ricevuto il suo primo stipendio in BTC all'inizio di novembre 2021, con l'obiettivo di diventare il primo legislatore a livello statale o federale a farlo.

“Prenderò il mio prossimo stipendio al 100% in bitcoin... problema risolto!”, aveva dichiarato all'epoca.

Suarez potrebbe aver fatto un po' di confusione. Il sindaco sostiene di essere stato pagato quando Bitcoin era a 30.000 $, ma BTC era già a 64.000 $ intorno a novembre 2021, quando Suarez ha annunciato che avrebbe preso il suo prossimo stipendio in Bitcoin.

Tuttavia, Suarez aveva dichiarato di possedere BTC ed Ether (ETH) già prima di ricevere lo stipendio in criptovaluta, sostenendo pubblicamente il mercato crypto fin dal dicembre 2020.