Il presidente di Strategy, Michael Saylor, ha accennato al prossimo acquisto di Bitcoin da parte della sua società, mentre i mercati sono tornati a crollare nella tarda serata di domenica, con alcuni osservatori che hanno attribuito la pressione di vendita alle preoccupazioni sui tassi della Bank of Japan.

Secondo TradingView, domenica sera Bitcoin (BTC) è sceso a 87.600 $ su Coinbase, il minimo delle ultime due settimane. Il rapido “wick” ribassista domenicale è diventato una dinamica ricorrente nelle ultime settimane.

Si tratta del prezzo più basso registrato dall'asset dal 2 dicembre, quando si stava riprendendo dal calo a 84.000 $. Al momento della pubblicazione, tuttavia, Bitcoin era tornato sopra gli 89.000 $.

Saylor pubblica altri “punti arancioni” che indicano l'acquisto di Bitcoin

Nel frattempo, Michael Saylor ha accennato a un altro acquisto di Bitcoin, pubblicando domenica su X il post “Back to More Orange Dots” accompagnato dal grafico del portafoglio.

L'ultimo acquisto di Bitcoin da parte di Strategy, il più consistente dalla fine di luglio, è stato di 10.624 BTC il 12 dicembre, secondo il SaylorTracker.

Attualmente l'azienda detiene 660.624 BTC per un valore di circa 58,5 miliardi di dollari ai prezzi attuali. Il costo medio per moneta di Strategy è di 74.696 $, il che significa che, per ora, l'azienda è ancora in attivo sui suoi investimenti.

Strategy sta per acquistare più BTC? Fonte: Michael Saylor

Gli analisti guardano alla Bank of Japan come fonte della pressione di vendita

Alcuni analisti ipotizzano che l’aumento della pressione di vendita sia legato alla decisione imminente sui tassi di interesse da parte della banca centrale giapponese.

“Le persone stanno seriamente sottovalutando ciò che il Giappone sta per fare a Bitcoin”, ha affermato domenica l’analista “NoLimit”, sottolineando che i precedenti rialzi dei tassi in Giappone sono stati seguiti da significativi crolli di Bitcoin, anche perché il Giappone è il principale detentore di debito statunitense.

Secondo la piattaforma di previsioni Polymarket, c’è una probabilità del 98% che la Bank of Japan aumenti i tassi di 0,25% venerdì.

Justin d’Anethan, responsabile della ricerca presso la società di consulenza sui mercati privati Arctic Digital, ha dichiarato a Cointelegraph che, nonostante i prezzi si siano ripresi dai minimi di novembre, il movimento al ribasso verso 88.000 $ “sembra una sconfitta”.

“In Giappone, le aspettative sui tassi hanno alimentato il timore di un’ulteriore liquidazione del carry trade, che potrebbe pesare sugli asset rischiosi e spingere fondi macro e day trader a ridurre l’esposizione, anticipando un possibile ulteriore ribasso”.

I mercati hanno già anticipato questa eventualità

L'analista “Sykodelic” ha affermato che la mossa del Giappone era già nota e prevista, quindi già prezzata. “I mercati sono lungimiranti e proiettati verso il futuro. Si muovono in anticipo rispetto agli eventi, non quando questi si verificano”, ha affermato.

“Ci aspettiamo comunque che i prezzi rimangano entro un intervallo compreso tra 80.000 e 100.000 $, poiché i trader attendono una spinta che potrebbe non arrivare”, ha previsto d’Anethan.