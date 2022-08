Da quasi un anno, un misterioso portafoglio sta accumulando silenziosamente miliardi di Smooth Love Potion (SLP), il token che alimenta uno dei giochi di criptovaluta P2E (play-to-earn) più popolari del settore, Axie Infinity.

Oggi, il portafoglio dell'anonima balena detiene poco più di 22 miliardi di SLP — più del 50% dell'offerta totale in circolazione del token.

Il problema? Nessuno sa a chi appartenga e quali siano le sue intenzioni.

Il portafoglio in questione è stato portato all'attenzione di Cointelegraph dal giocatore e cofondatore di Axie Infinity Michael Benko, che ha scoperto questo misterioso wallet il 25 agosto.

Dobbiamo preoccuparci?

Benko ha dichiarato a Cointelegraph di essere preoccupato per il wallet, data la quantità di SLP che ha raccolto in un lasso di tempo relativamente breve, e che potrebbe potenzialmente creare scompiglio nell'ecosistema del gioco.

"Il fatto che un portafoglio detenga così tanti SLP, dà a quella persona, se si tratta di una singola persona, un'enorme quantità di controllo su un'economia in cui è abbastanza difficile mintare token".

Lanciato nel 2021, Axie Infinity è un gioco basato su blockchain in cui i giocatori acquistano NFT di creature che allevano e fanno combattere contro altri giocatori in un gameplay a turni.

I giocatori guadagnano SLP completando le missioni giornaliere, combattendo contro altri giocatori nella modalità "Arena" o giocando contro l'intelligenza artificiale nella modalità "Avventura". Gli SLP possono essere utilizzati per allevare gli Axies, creare rune e incantesimi (potenziamenti) all'interno del gioco e possono essere venduti negli exchange.

Benko ha fatto notare che, secondo l'ultimo aggiornamento della stagione, un giocatore medio di Axie Infinity può generare da 10 a 70 SLP al giorno, a seconda della sua abilità nel gioco.

"Quindi è una preoccupazione, se qualcuno è in possesso di 22 miliardi di SLP [...] potrebbe davvero mantenere il prezzo piatto o abbassarlo quando in realtà dovrebbe, per le naturali condizioni di mercato, salire".

Secondo Coingecko, la criptovaluta è attualmente quotata a 0,004$, in calo del 99% rispetto al massimo storico di 0,40$ del 13 luglio 2021.

Chi è il proprietario?

Le teorie che spiegano l'esistenza del portafoglio hanno portato finora solo a vicoli ciechi. Benko ha inizialmente teorizzato che il wallet fosse "un sistema che Axie Infinity utilizzava per distribuire automaticamente SLP ai giocatori che li avevano guadagnati".

Tuttavia, il co-fondatore e COO di Sky Mavis, Aleksander Larson, ha dichiarato a Cointelegraph che né Sky Mavis né Axie Infinity detengono alcuna criptovaluta del gioco:

"Tutti i token esistenti sono stati creati dai giocatori".

Gabby Dizon, cofondatore di Yield Guild Games — una delle principali DAO per i giocatori di Axie — ha dichiarato che YGG non possiede il wallet e ha suggerito che potrebbe trattarsi di un portafoglio utilizzato da un exchange per detenere liquidità.

"Non pensiamo che sia nostro, perché di solito usiamo tutti i nostri SLP mintati per il breeding", ha detto Dizon, aggiungendo che "la spiegazione più probabile è che un exchange li stia trattenendo per la loro liquidità".

Benko ha tuttavia osservato che, sebbene molte transazioni SLP vedano Binance come mittente o destinatario, dopo averle esaminate, non crede che si tratti di un portafoglio di proprietà del crypto exchange.

"Binance sembra avere un portafoglio ufficiale [già] e questo non sembra essere quello".

Cointelegraph ha contattato Binance per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento in cui scriviamo. Se avete qualche teoria su chi si cela dietro il portafoglio, contattate felixng at cointelegraph.com.