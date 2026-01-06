Spesa con carte crypto Visa in aumento del 525% nel 2025

Nel 2025 le carte crypto emesse da Visa hanno registrato un enorme aumento nell'utilizzo, con una crescita della spesa netta totale del 525% rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati di Dune Analytics, la spesa netta totale per sei carte crypto emesse da progetti blockchain in collaborazione con Visa è passata da 14,6 milioni di dollari a gennaio a 91,3 milioni di dollari alla fine di dicembre.

Le sei carte monitorate provengono dalle piattaforme di pagamento in crypto GnosisPay e Cypher, insieme ai progetti di finanza decentralizzata EtherFi, Avici Money, Exa App e Moonwell.

La carta crypto di EtherFi, partner di Visa, ha primeggiato su tutti i concorrenti con un margine considerevole, registrando una spesa totale di 55,4 milioni di dollari, rispetto ai 20,5 milioni di dollari di Cypher, al secondo posto.

Grafico della spesa netta delle carte crypto Visa. Fonte: Dune Analytics

“Questi dati dimostrano non solo la rapida diffusione delle carte crypto tra gli utenti, ma anche l'importanza strategica delle crypto e delle stablecoin per l'ecosistema di pagamento globale di Visa”, riporta domenica il ricercatore di Polygon @obchakevich_ tramite X.

“L'aumento del volume di spesa conferma che le crypto non sono più solo una tecnologia sperimentale, ma uno strumento a tutti gli effetti per le transazioni finanziarie quotidiane”, ha aggiunto.

Visa punta su stablecoin

Visa sembra pronta per un'ulteriore crescita con le sue carte crypto nel 2026, dal momento che negli ultimi mesi l'azienda ha raddoppiato i propri investimenti nelle stablecoin.

La tradizionale società di pagamenti ora supporta stablecoin su quattro blockchain, avviando una serie di partnership e iniziative infrastrutturali per ampliare l'accesso alle attività per i clienti al dettaglio e istituzionali.

A metà dicembre, l'azienda ha compiuto un ulteriore passo avanti lanciando un team di consulenza sulle stablecoin dedicato all'onboarding e all'assistenza di banche, commercianti e fintech nel lancio e nella gestione di prodotti stablecoin.