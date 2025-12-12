Il servizio di streaming Netflix ha annunciato un nuovo film comico incentrato sul tentativo di una coppia di ricordare una password e ottenere l'accesso a milioni di dollari in valuta digitale.

In un comunicato pubblicato giovedì, Netflix ha dichiarato che la star di Hollywood Jennifer Garner sarà una delle protagoniste del film “One Attempt Remaining”. La commedia sarà incentrata sulla storia di due persone che hanno divorziato solo per scoprire che “le criptovalute che hanno vinto insieme durante una crociera ora valgono milioni... ma hanno dimenticato la password”.

Secondo What’s on Netflix, la storia includerà un avviso della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la coppia avrà 48 ore di tempo per recuperare 35 milioni di dollari dal wallet prima che la richiesta scada.

Basandosi sul titolo del film, la storia potrebbe rivelarsi una commedia romantica ispirata a reali problemi legati alle criptovalute, come la saga di Stefan Thomas, ex direttore tecnico di Ripple, che è stato impossibilitato ad accedere ai propri Bitcoin.

L'ex dirigente ha dimenticato la password di un disco rigido IronKey in cui erano depositati 7.002 Bitcoin (BTC) - circa 640 milioni di dollari al momento della pubblicazione - nel 2011. Il disco cancella i dati dopo 10 tentativi errati. Thomas ha riferito di aver fatto otto tentativi e non ha dichiarato pubblicamente se a dicembre fosse riuscito a riottenere l'accesso ai fondi.

Correlato: La star dell'NBA Kevin Durant recupera il suo account Coinbase dopo quasi 10 anni

Sebbene negli ultimi 15 anni le criptovalute e la blockchain abbiano fatto il loro ingresso nella cultura statunitense attraverso film e serie televisive, tale tecnologia è stata raramente al centro di un lungometraggio.

Alcune eccezioni includono il film del 2020 “Money Plane”, il documentario del 2022 “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”, basato sul crollo dell'exchange QuadrigaCX, e l'imminente uscita di “Going Infinite”, basato sul crollodell'exchange di criptovalute FTX e del suo ex CEO, Sam Bankman-Fried.

Nessun film hollywoodiano sul tema del dumpster diving crypto?

Uno dei casi più famosi di un investitore crypto che ha perso l'accesso a milioni di dollari in un hardware wallet è quello di James Howells, un imprenditore gallese che ha dichiarato di aver perso un disco rigido contenente le chiavi private di 8.000 BTC.

Howells riferì che l'hard disk era finito in una discarica nel Regno Unito nel 2013. Ha combattuto per anni con il consiglio comunale locale per ottenere il permesso di perquisire il sito, ma a marzo 2025 aveva praticamente esaurito ogni via legale per ottenere l'accesso.