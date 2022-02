Nayib Bukele, il presidente salvadoregno, ha intenzione di offrire la cittadinanza a chi investirà nella piccola nazione centroamericana.

Domenica, il presidente Bukele è intervenuto su Twitter, informando la comunità crypto dell'inoltro di una lista di 52 riforme legali al Congresso. Tra le proposte più importanti, Bukele ha richiesto una riduzione della burocrazia, dei nuovi incentivi fiscali e, soprattutto, la cittadinanza agli stranieri che intendono investire nella nazione.

Sto inoltrando 52 riforme legali al congresso, per ridurre la burocrazia, creare incentivi fiscali, offrire la cittadinanza in cambio di investimenti, nuove leggi sui titoli, contratti di stabilità, ecc. Il piano è semplice: mentre il mondo precipita nella tirannia, noi creeremo un paradiso di libertà.

In un momento in cui il mondo è devastato dalla "tirannia", il presidente promette di rendere El Salvador uno dei paesi più focalizzati sulla libertà.

Bukele è divenuto un portabandiera per l'adozione di Bitcoin (BTC) ma altrettanto, per gli stessi motivi, una figura controversa nella politica internazionale. Recentemente, un gruppo bipartisan di senatori negli Stati Uniti ha introdotto una nuova legislazione, cercando di mitigare i rischi posti dall'adozione da parte del Salvador di BTC come valuta legale.

Il presidente Bukele ha rimproverato la nuova legislazione, definendo i senatori statunitensi "boomer", ricordando loro di non aver alcuna giurisdizione su una nazione sovrana e indipendente.

Ok boomer... Avete 0 giurisdizione su una nazione sovrana e indipendente. Non siamo una vostra colonia, il vostro cortile posteriore o il vostro giardinetto. State alla larga dai nostri affari interni. Non tentate di controllare ciò che non potete controllare

Nell'ambiente crypto è palpabile l'attesa per le obbligazioni "Bitcoin Volcano Bond" da un miliardo di dollari, attese per marzo. I fondi generati dalle obbligazioni saranno utilizzati per costruire la prima città interamente basata su Bitcoin del mondo.

Lo scorso settembre El Salvador ha fatto la storia, divenendo il primo paese al mondo a rendere Bitcoin valuta legale insieme al dollaro americano. Nonostante la maggior parte delle organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, abbia messo allerta circa i rischi sull'uso di BTC come moneta a corso legale, il paese riferisce di aver raggiunto una crescita del prodotto interno lordo di oltre il 10%, la più alta della storia della nazione.

Il PIL del Salvador è cresciuto del 10,3% nel 2021. Rispetto a gennaio 2021, le sue esportazioni (un motore principale della crescita economica) sono cresciute del 13% questo gennaio. Quest'anno avremo un'altra crescita del PIL a due cifre? A proposito, prima del 2021 El Salvador non ha mai registrato una crescita del PIL a due cifre.