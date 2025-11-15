Solo il 45,9% degli investitori prevede un taglio dei tassi di interesse nella prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) statunitense a dicembre, in un contesto caratterizzato dal calo della fiducia dei mercati e dalla flessione del mercato crypto.

Secondo i dati del Chicago Mercantile Exchange (CME) Group, il 7 novembre la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base (BPS) a dicembre era quasi del 67%.

A settembre, diversi istituti bancari prevedevano almeno due tagli dei tassi di interesse nel 2025, con gli analisti di mercato della società di investment banking Goldman Sachs e del colosso bancario Citigroup che ipotizzavano tre tagli di 25 BPS nel 2025.

Probabilità dei tassi di interesse. Fonte: CME Group

Le decisioni sui tassi di interesse influenzano le crypto. Tassi di interesse più bassi si traducono in una maggiore liquidità che affluisce nei mercati degli asset e sostiene i prezzi, mentre tassi più elevati comportano una contrazione della liquidità e dei prezzi.

Il calo delle probabilità di un taglio dei tassi a dicembre sta alimentando il sentiment negativo del mercato e potrebbe segnalare un ulteriore ribasso nel breve termine per il mercato crypto, almeno fino a quando la Federal Reserve non riprenderà la politica di allentamento monetario.

Correlato: La domanda di stablecoin è in crescita e potrebbe spingere al ribasso i tassi di interesse: Miran della Fed

Jerome Powell della Federal Reserve esprime dubbi su un taglio dei tassi a dicembre

“A dicembre c'erano opinioni molto divergenti su come procedere. Un'ulteriore riduzione del tasso di riferimento nella riunione di dicembre non è affatto scontata, anzi. La politica monetaria non segue un percorso prestabilito”, ha dichiarato ad ottobre il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Come previsto, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base ad ottobre; tuttavia, i prezzi delle crypto hanno continuato a scendere dopo la riduzione dei tassi.

Il mercato crypto continua a perdere terreno, prolungando il calo registrato nel mese di ottobre. Fonte: TradingView

Il taglio dei tassi registrato a ottobre era stato “completamente scontato” dagli investitori, che lo avevano ampiamente previsto con mesi di anticipo, secondo Matt Mena, analista di mercato della società di investimento 21Shares.

L'economista ed ex hedge fund manager Ray Dalio ha avvertito che la Federal Reserve sta tagliando i tassi in un contesto caratterizzato da prezzi degli asset ai massimi storici, disoccupazione relativamente bassa e spread creditizi ridotti, un'anomalia storica.

A novembre, Dalio ha affermato che la Federal Reserve sta probabilmente stimolando l'economia verso una bolla, aggiungendo che questa è una caratteristica tipica delle economie oberate dai debiti che si dirigono verso l'iperinflazione e il collasso della valuta.