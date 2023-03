In data odierna Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex e Tether, ha condiviso su Twitter un nuovo caso di adozione delle criptovalute a Lugano, in Canton Ticino.

Agenzia immobiliare di Lugano 👀

Come evidente dalla foto scattata dall'imprenditore seriale e fautore – insieme al sindaco della Città svizzera, Michele Foletti – dell'innovativo progetto Plan ₿, l'ultimo commerciante locale ad accettare Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) è Engel & Völkers Lugano, agenzia specializzata nel luxury real estate.

Continua così, una attività alla volta, l'adozione di Bitcoin nella Città elvetica.

Un anno dopo: i risultati ottenuti dal Plan ₿

Il 6 marzo, l'ufficio Comunicazione e relazioni istituzionali della Città di Lugano ha pubblicato un comunicato stampa intitolato "Lugano Plan B: un anno di presenza online trasversale, positiva e promettente".

Lo studio ha analizzato la presenza online della Città di Lugano, confrontando i dati precedenti all’avvio del progetto Plan ₿ e i risultati ottenuti 12 mesi dopo.

Sono state monitorate alcune piattaforme social, blog, articoli di giornali online e relativi commenti.

Ne è emerso che, durante il primo anno dell'iniziativa, la Città di Lugano è stata presente online trasversalmente su tematiche crypto e blockchain, con un incremento importante di interazioni e valutazioni internazionali positive.

Nello specifico, durante il periodo tra marzo 2022 e febbraio 2023 gli argomenti dei riferimenti testuali pubblicati online hanno riguardato principalmente il mondo della finanza (62%).

Le parole chiave più frequenti associate alla Città di Lugano ed al progetto sono state: adoption/adozione, crypto payments/pagamenti in criptovalute, blockchain, merchants/commercianti.

Menzioni ed engagement pre e post Plan B. Fonte: Città di Lugano

Oltre al mondo del fintech, i dati evidenziano interesse nel settore della ristorazione e, in particolare, ai commercianti che accettano pagamenti in criptovalute.

Un’analisi delle valutazioni del tono emotivo espresso nei riferimenti testuali pubblicati online, rileva che il sentiment dalle parole chiave più ricorrenti è positivo al 92%.

È interessante notare anche come le parole chiave “Lugano Plan B” e "blockchain" abbiano ottenuto un sentiment positivo al 96%.

Inoltre, è curioso come i picchi di menzioni online coincidino temporalmente con i precedenti massimi storici, e come l'attuale trend rialzista del prezzo sembri incentivare anche questo parametro.

Evoluzione temporale delle menzioni online. Fonte: Città di Lugano

Come recita il comunicato:

"A un anno dal lancio di Lugano Plan B questa prima riflessione sui contenuti pubblicati online relativi alla Città di Lugano fa quindi emergere come il mondo fintech, crypto e blockchain abbia influenzato e tutt’ora influenzi in maniera trasversale, prorompente e positiva i discorsi online relativi alla Città di Lugano nel mondo."

Secondo il sito ufficiale dell'iniziativa, il Plan ₿ di Lugano "è un’iniziativa congiunta tra la Città di Lugano e Tether per accelerare l’uso della tecnologia bitcoin e sfruttarla come base per trasformare l’infrastruttura finanziaria della Città."

Il piano prevede un’applicazione della blockchain e di Bitcoin su larga scala in Città, con impatto positivo su tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini.

"Dalle piccole transazioni presso i commerci locali a progetti più ambiziosi – come il pagamento delle tasse annuali – la blockchain fungerà da base per gli scambi finanziari della Città."

Lo scorso 28 ottobre la Città di Lugano ha firmato un accordo di cooperazione economica con El Salvador – primo Paese al mondo ad aver adottato Bitcoin (BTC) come valuta a corso legale – che ha stabilito una presenza fisica governativa nel Cantone svizzero, nel tentativo di "promuovere la cooperazione con le istituzioni educative e di ricerca".

Articolo a cura di Walter Rizzo