Presidente Ripple: Aziende crypto copriranno 50% di Fortune 500 entro 2026

Circa 250 delle più grandi società statunitensi deterranno criptovalute o utilizzeranno strumenti finanziari basati su blockchain entro fine 2026, afferma Monica Long, presidente di Ripple.

In un post pubblicato lunedì sul blog, Long ha sostenuto che il settore crypto e blockchain ha lottato negli ultimi anni per gettare le “basi tecniche e normative” necessarie a stimolare l'adozione di massa e portare il settore nel mainstream.

Nell'ambito delle sue previsioni, che hanno riguardato anche argomenti quali le stablecoin, la custodia delle criptovalute e l'intelligenza artificiale, Long ha sostenuto la tesi secondo cui la blockchain stia diventando il “livello operativo della finanza moderna” e che il 2026 sarà caratterizzato da un enorme aumento dell'adozione istituzionale.

“Entro fine 2026, i bilanci conterranno oltre 1.000 miliardi di dollari in asset digitali e circa la metà delle aziende Fortune 500 avrà formalizzato strategie relative agli asset digitali”.

“E non solo esposizione alle criptovalute, ma partecipazione attiva in asset tokenizzati, tesorerie di asset digitali, stablecoin, titoli del Tesoro on-chain e strumenti finanziari programmabili”.

Long ha citato un sondaggio Coinbase condotto a metà del 2025, secondo cui 6 dirigenti su 10 delle aziende Fortune 500 hanno dichiarato che i loro datori di lavoro stavano già sviluppando iniziative legate alla blockchain.

A sostegno della sua tesi, ha sottolineato che si è registrata una forte crescita nel numero di società quotate in borsa che hanno inserito Bitcoin (BTC) nei propri bilanci.

Il numero di aziende Fortune 500 che attualmente detengono BTC è limitato; tuttavia, GameStop ne è un esempio, dopo aver effettuato il suo primo acquisto di 4.710 BTC a maggio 2025. Anche Block Inc e Tesla sono presenti nell'elenco.

“E le società di tesoreria di asset digitali (DAT) sono passate da sole quattro nel 2020 a oltre 200 oggi, con quasi 100 costituite solo nel 2025”, aggiunge Long.

Long si è anche espressa con una previsione forte sul mercato delle stablecoin, indicando che tali asset sono destinati a diventare uno strumento primario per i pagamenti globali nei prossimi anni, grazie ai progressi normativi, alle operazioni di colossi come Visa e Mastercard e all'utilità della tecnologia.

“Entro i prossimi cinque anni, le stablecoin saranno completamente integrate nei sistemi di pagamento globali, non come alternativa, ma come elemento fondamentale”, sostiene.

Nel frattempo, Long si aspetta che un'ondata di istituzioni finanziarie come banche, fornitori di servizi e società di criptovalute inizi a custodire direttamente le criptovalute per accelerare le “loro strategie blockchain”.

Ha inoltre affermato che la convergenza tra intelligenza artificiale e blockchain darà una forte spinta al settore e fornirà utilità in “modi che prima erano impossibili”.

“Le stablecoin e gli smart contract consentiranno alle tesorerie di gestire la liquidità, eseguire margin call e ottimizzare il rendimento degli accordi repo on-chain, il tutto in tempo reale senza intervento manuale”, ha affermato, aggiungendo:

“La privacy sarà fondamentale per questa espansione. Le zero-knowledge proof consentiranno ai sistemi di intelligenza artificiale di valutare l’affidabilità creditizia o i profili di rischio senza esporre dati sensibili, riducendo gli attriti nel credito e sbloccando una più ampia adozione degli asset digitali nei mercati regolamentati”.







