Keonne Rodriguez, che si è dichiarato colpevole di un reato grave relativo al suo ruolo presso Samourai Wallet, chiede al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di concedergli la grazia, citando un linguaggio simile che ha avuto successo in precedenti richieste di grazia.

In un post pubblicato giovedì su X, Rodriguez ha dichiarato che venerdì si presenterà in prigione, dove sconterà una pena di cinque anni per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro illegale. Il co-fondatore di Samourai ha affermato che non ci sono state “vittime” del suo reato e ha attribuito la sua incarcerazione alla “guerra legale perpetrata da un Dipartimento di Giustizia di Biden trasformato in arma”.

In un messaggio che taggava Trump, Rodriguez ha espresso la speranza che il presidente degli Stati Uniti concedesse la grazia federale a lui e a William “Bill” Lonergan Hill, un altro dirigente di Samourai che si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a quattro anni. Rodriguez ha attribuito la responsabilità dei suoi problemi legali ai “giudici attivisti”, sostenendo di essere stato preso di mira da un'“agenda politica anti-innovazione”.

“Continuo a sperare che [Trump] sia un uomo giusto, un uomo del popolo, che vedrà questo procedimento giudiziario per quello che è stato: un attacco anti-innovazione, anti-americano, ai diritti e alle libertà delle persone libere”, ha detto Rodriguez. “Credo che il suo team [...] e altri vogliano davvero porre fine all'uso del Dipartimento di Giustizia come arma, che l'amministrazione precedente ha brandito in modo così efficace [...] Credo che continuerà a esercitare quel potere per il bene e perdonerà me e Bill”.

La richiesta pubblica di Rodriguez ha fatto seguito alla dichiarazione di Trump secondo cui avrebbe “preso in considerazione” la possibilità di concedere la grazia al cofondatore di Samourai, sostenendo di non essere a conoscenza del caso. Non è chiaro se Rodriguez abbia presentato una richiesta ufficiale di grazia o se stia facendo affidamento sulle dichiarazioni pubbliche per attirare l'attenzione del presidente.

Altri dirigenti del settore crypto hanno fatto pressioni con successo per ottenere la grazia da Trump

Una delle prime azioni intraprese da Trump come presidente a gennaio è stata quella di concedere la grazia al fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, che stava scontando una pena detentiva a vita per il suo ruolo nella creazione e nella gestione del mercato darknet.

L'ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao, che nel 2023 si è dichiarato colpevole di un reato grave relativo al programma antiriciclaggio dell'exchange, ha scontato quattro mesi di carcere ma ha anche ricevuto la grazia dal presidente. Trump ha poi affermato di “non sapere nulla” di Zhao quando gli è stato chiesto della grazia in un'intervista a novembre.

Il linguaggio utilizzato da Rodriguez rivolgendosi a Trump rispecchiava i commenti della Casa Bianca sui precedenti perdoni. Ad esempio, la portavoce Karoline Leavitt ha affermato che si trattava di una “strumentalizzazione della giustizia da parte della precedente amministrazione” quando il presidente ha commutato la pena di David Gentile, condannato per aver frodato “migliaia di investitori individuali in un piano da 1,6 miliardi di dollari” nel 2024.

Gli utenti crypto su Polymarket non hanno avuto la possibilità di scommettere sulle probabilità di un perdono di Trump nei confronti di Rodriguez fino a venerdì. Al momento della pubblicazione, l'alleato di Trump Steve Bannon aveva le probabilità più alte, pari al 9%.