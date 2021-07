La Repubblica di San Marino ha approvato il passaporto di vaccinazione basato su NFT di VeChain, verificabile in tutto il mondo.

La piccola nazione europea, con una popolazione di circa 33.000 abitanti, ha annunciato ieri l’approvazione del ‘Decreto n.109 del 16 giugno,’ che autorizza il lancio di un passaporto di vaccinazione chiamato “San Marino Digital Covid Certificate.”

La partnership include la collaborazione con DNV, che garantirà la sicurezza digitale del progetto. Il passaporto di vaccinazione contiene un registro di infezioni precedenti, risultati di test negativi e un certificato digitale di vaccinazione.

Il certificato digitale di vaccinazione viene emesso su richiesta da strutture autorizzate delle autorità sanitarie di San Marino. Questi dati vengono registrati sulla blockchain pubblica VeChainThor, collegando un token non fungibile aziendale (eNFT) alla storia medica legata al Covid di un individuo.

Il certificato contiene due codici QR che possono essere scansionati per accedere alle informazioni relative al Covid di una persona. Il primo codice segue i requisiti e gli standard dell’Unione Europea e può essere verificato da stati membri ed entità approvate.

Il secondo QR può essere scansionato da “chiunque ovunque” al di fuori dell’Unione Europea e reindirizza gli utenti a un’app web in cui è possibile verificare i certificati eNFT basati su blockchain.

In un tweet, VeChain ha affermato che questo rappresenta la “prima adozione di eNFT a livello nazionale.”

“Insieme a @DNV_Assurance, annunciamo la prima adozione di eNFT a livello nazionale: la Repubblica di San Marino @sanmarinoinnova ha appena approvato il Digital COVID Certificate, emesso usando NFT attraverso la blockchain pubblica VeChainThor!”

Together with @DNV_Assurance, we hereby announce the world's first national level #eNFT adoption:



The Republic of San Marino @sanmarinoinnova has just approved the Digital COVID Certificate, issued using #NFTs through the VeChainThor public blockchain! https://t.co/SyWrU0Bpl9 — VeChain Foundation (@vechainofficial) July 1, 2021

“L’utilizzo della tecnologia blockchain di VeChain e, in particolare, degli NFT permette di aumentare la fiducia nell’autenticità delle informazioni, riducendo il rischio di contraffazione,” ha commentato Renato Grottola, Global Director Growth and Innovation di DNV.

Questa non è la prima volta che VeChain fornisce soluzioni basate su blockchain in risposta alla pandemia globale. Il 6 gennaio, Cointelegraph ha segnalato che VeChain ha avviato una partnership con il Mediterranean Hospital of Cyprus per archiviare registri di vaccinazione sulla sua blockchain.

“2 codici QR. Il primo si allinea agli standard dell’UE/Green Certificate. Il secondo codice QR è un NFT integrato per connettere paesi esterni, garantendo interoperabilità, integrità e validità dei dati. Insieme a @DNV_Assurance pensiamo in modo diverso, pensiamo in grande.”