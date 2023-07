Il responsabile legale di Ripple si è scrollato di dosso i timori di un possibile appello da parte dell'autorità di vigilanza degli Stati Uniti contro la storica sentenza di Ripple pronunciata all'inizio del mese.

Stuart Alderoty ritiene che se la SEC dovesse ricorrere in appello, il tribunale potrebbe consolidare ulteriormente la vittoria parziale di Ripple Labs nei confronti del regolatore finanziario.

Il 26 Luglio, parlando nel podcast TechCrunch, Alderoty ha ribadito la sua posizione secondo cui il token XRP (XRP) non costituisce un contratto d'investimento e che il team di Ripple non si tirerà indietro di fronte ad un eventuale ricorso in tribunale da parte della SEC.

"Riteniamo che il giudice abbia colto nel segno e che si sia trattato di un'applicazione fedele della legge, e penso che una Corte d'Appello non solo lo affermerà, ma forse lo amplificherà in misura ancora maggiore".

Il 13 Luglio, il giudice Analisa Torres ha stabilito che XRP non è una security quando viene venduta al pubblico sui crypto exchange, ma può essere trattata come security quando viene venduta agli investitori istituzionali.

Il 21 Luglio, la SEC ha utilizzato la causa in corso contro Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, per esprimere le proprie rimostranze nei confronti della sentenza e ha lasciato intendere che in futuro farà appello alla decisione parziale.

"Rispettosamente, queste parti della sentenza Ripple sono state decise in modo sbagliato e questa Corte non dovrebbe seguirle", hanno scritto gli avvocati della SEC, affermando che le vendite retail di XRP avrebbero dovuto essere considerate security.

"Lo staff della SEC sta valutando le diverse strade disponibili per un'ulteriore revisione e intende raccomandare alla SEC di chiedere tale revisione", hanno aggiunto gli avvocati.

Anche Gary Gensler, presidente della SEC, ha espresso il suo disappunto per la decisione del tribunale su XRP, aggiungendo che il regolatore continuerà a esaminare la sentenza.

Correlato: Brad Garlinghouse, CEO di Ripple: "La SEC ha creato questo disastro"

Alla luce della sentenza, Alderoty ha pronosticato che se la SEC dovesse continuare a sostenere che gli asset crittografici sono già di per sé security, comincerebbe a perdere le cause in cui tenta di avanzare tali pretese.

"Il nostro caso e la decisione del nostro giudice [Torres] conforteranno gli altri giudici sul fatto che la SEC è semplicemente in errore".

Nonostante il suo ottimismo, Alderoty ha sottolineato che il settore delle criptovalute è ancora molto lontano dal poggiare su un solido terreno normativo. Ha condannato l'approccio della SEC basato sull'applicazione by enforcement, che ha portato ad un forte ritardo nello sviluppo di normative sulle criptovalute negli Stati Uniti rispetto ad altre giurisdizioni.

"Abbiamo ancora bisogno di un quadro normativo ragionato, completo e comprensibile per le criptovalute negli Stati Uniti", ha dichiarato. "A causa del rifiuto della SEC di applicare fedelmente la legge [...] gli Stati Uniti sono rimasti visibilmente indietro rispetto al resto del mondo".

Secondo i dati di Cointelegraph, attualmente XRP viene scambiato a circa 0,70 $, con un aumento del 43% nell'ultimo mese.

Traduzione a cura di Matteo Carrone