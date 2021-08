Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha dichiarato che la DeFi è altamente centralizzata in alcuni aspetti, invitando i progetti del settore a registrarsi presso la SEC.

Il 19 agosto, Gensler ha dichiarato al Wall Street Journal che le proprietà decentralizzate, implicite nel termine "DeFi", siano "utilizzate impropriamente":

"Queste piattaforme consentono dinamiche che potrebbe essere decentralizzate in alcuni aspetti, ma che risultano altamente centralizzate in altri".

Malgrado i progetti DeFi siano progettati come piattaforme autonome che operano senza un'autorità centralizzata, Gensler ha affermato che molti di essi sono sviluppati e controllati da un team centralizzato, incentivato a promuovere le proprie piattaforme.

"È presente un gruppo centrale di persone che non solo scrivono il software open-source, ma spesso hanno governance e commissioni", ha affermato. "All'interno, c'è una struttura di incentivi per questi attori e sponsor".

Gensler ha ampliato i suoi pensieri in un'intervista del 20 agosto con Fox Business, suggerendo che tali progetti DeFi siano abbastanza centralizzati da rientrare nell'ambito della regolamentazione. Ha concluso esortando i progetti DeFi a registrarsi presso la SEC:

“Queste cosiddette 'piattaforme finanziarie decentralizzate' hanno in realtà molta centralizzazione. C'è un gruppo di imprenditori che gestisce queste piattaforme. Dovrebbero entrare e in tal senso lavorare con noi e registrarsi”.

All'inizio di questo mese, il commissario della SEC Hester Peirce – comunemente nota come "Crypto Mom" – ha fatto eco a sentimenti simili da una prospettiva diversa, quando ha avvertito della "centralizzazione nascosta" all'interno del settore DeFi.

Peirce ha affermato che "se i regolatori riescono a trovare una parte centralizzata o un gruppo di persone a cui possono aggrapparsi, lo faranno", invitando a prestare cautela nel modo in cui i progetti vengono effettivamente realizzati.

"Se vuoi essere decentralizzato, devi davvero esserlo: ciò ti posizionerà in una categoria diversa dal punto di vista dei regolatori, in quanto non è qualcosa con cui abbiamo avuto a che fare prima", ha concluso.

Il 3 agosto, Cointelegraph ha riferito che Gensler ha identificato diversi cambiamenti alla politica crypto esaminati dalla SEC, comprese questioni riguardanti la DeFi, piattaforme di lending, offerte di token, stablecoin, ETF e servizi di custodia.