Securities and Exchange Commission pubblica guida su custodia crypto

Venerdì scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha pubblicato un bollettino informativo per gli investitori dedicato ai portafogli e alla custodia delle criptovalute, in cui vengono descritte le migliori pratiche e i rischi comuni delle diverse forme di conservazione delle criptovalute per il pubblico degli investitori.

Il bollettino della SEC elenca i vantaggi e i rischi dei diversi metodi di custodia delle criptovalute, compresa la custodia autonoma rispetto alla possibilità di consentire a terzi di detenere asset digitali per conto dell'investitore.

Se gli investitori scelgono la custodia da parte di terzi, devono comprendere le politiche del custode, compreso se questi “riipoteca” le attività detenute in custodia prestandole o se il fornitore di servizi mescola le attività dei clienti in un unico pool invece di detenere le criptovalute in conti separati.

L'offerta di Bitcoin suddivisa per tipo di modalità di custodia. Fonte: River

Le tipologie di wallet crypto sono state descritte anche nella guida della SEC, che ha analizzato i pro e i contro degli hot wallet, connessi a Internet, e degli offline wallet, che consentono l'archiviazione offline.

Secondo la SEC, gli hot wallet comportano il rischio di hacking e altre minacce alla sicurezza informatica, mentre gli offline wallet comportano il rischio di perdita permanente in caso di guasto dell'archiviazione offline, furto del dispositivo di archiviazione o compromissione delle chiavi private.

La guida della SEC sulla custodia delle criptovalute evidenzia il radicale cambiamento normativo avvenuto all'interno dell'agenzia, che era ostile alle risorse digitali e al settore delle criptovalute sotto la guida dell'ex presidente della SEC Gary Gensler.

Comunità crypto celebra guida della SEC come svolta epocale per l'agenzia

“La stessa agenzia che ha trascorso anni cercando di distruggere il settore ora sta insegnando alle persone come utilizzarlo”, ha affermato Truth For the Commoner (TFTC) in risposta alla guida sulla custodia delle criptovalute della SEC.

La SEC sta fornendo un “enorme valore” agli investitori in criptovalute, educando i potenziali detentori di criptovalute sulla custodia e sulle migliori pratiche, secondo Jake Claver, CEO di Digital Ascension Group, una società che fornisce servizi ai family office.

I regolatori della SEC hanno pubblicato la guida il giorno dopo che il presidente della SEC Paul Atkins ha affermato che il sistema finanziario tradizionale si sta spostando sulla blockchain.

Giovedì, la SEC ha dato il via libera alla Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), una società di compensazione e regolamento, per iniziare a tokenizzare le attività finanziarie, inclusi titoli azionari, fondi negoziati in borsa (ETF) e titoli di debito pubblico.