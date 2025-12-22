SoFi lancia stablecoin in dollari USA emessa da sua controllata bancaria

SoFi Technologies ha lanciato SoFiUSD, una stablecoin in dollari statunitensi interamente riservata emessa dalla sua controllata bancaria, SoFi Bank.

Secondo l'annuncio di giovedì, SoFiUSD è garantita uno a uno dal contante detenuto da SoFi Bank, un istituto di deposito autorizzato e assicurato a livello nazionale, ed è rimborsabile su richiesta. È progettata per supportare il regolamento a basso costo per banche, fintech e piattaforme aziendali.

Un portavoce di SoFi ha dichiarato a Cointelegraph che SoFiUSD sarà inizialmente emessa sulla rete Ethereum, con l'intenzione di aggiungere il supporto ad altre blockchain nel corso del tempo.

L'azienda ha affermato che SoFiUSD può essere utilizzata per una serie di funzioni di pagamento e regolamento, tra cui reti di carte, rivenditori, rimesse tramite SoFi Pay e transazioni sulla sua piattaforma Galileo, con un potenziale utilizzo come asset denominato in dollari nei mercati con valute volatili. La stablecoin è attualmente disponibile solo per i regolamenti interni.

SoFi Technologies (SOFI) è una società di servizi finanziari statunitense che offre servizi bancari, prestiti, investimenti e servizi crittografici ai consumatori, mentre la sua piattaforma Galileo fornisce pagamenti e infrastrutture finanziarie alle fintech e alle istituzioni finanziarie.

Il prezzo delle azioni della società è aumentato di circa il 5% nelle prime contrattazioni di giovedì e, secondo i dati di Yahoo Finance, è aumentato di oltre il 70% negli ultimi sei mesi.

La notizia arriva dopo che SoFi ha lanciato il trading di criptovalute per i suoi clienti a novembre, dando il via a un'introduzione graduale che include asset come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

SoFi Technologies’ stock price. Source: Yahoo Finance

Principali banche USA esaminano stablecoin

Con l'approvazione del GENIUS Act a luglio, che chiarisce il quadro normativo per le stablecoin negli Stati Uniti, diverse banche statunitensi hanno iniziato a esplorare l'uso di token digitali garantiti dal dollaro.

A luglio, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha dichiarato che la banca intende partecipare alle stablecoin e ai token digitali basati sui depositi, citando la concorrenza delle società fintech durante una conference call sui risultati finanziari. Le dichiarazioni sono arrivate lo stesso giorno in cui Jane Fraser, CEO di Citigroup, ha affermato che la banca sta valutando l'emissione di una stablecoin a supporto dei pagamenti digitali.

Nello stesso mese, Brian Moynihan, CEO di Bank of America, ha dichiarato che la banca era nelle fasi iniziali dell'esplorazione delle stablecoin, con un focus iniziale sul loro utilizzo come strumenti di pagamento e regolamento. Moynihan ha aggiunto che la banca si sta preparando per una potenziale adozione e che procederà in tal senso non appena la domanda dei clienti e la legislazione di supporto lo consentiranno.

A ottobre, il Wells Fargo Investment Institute ha pubblicato un rapporto che evidenzia il potenziale delle stablecoin di consentire un regolamento più rapido, ridurre il rischio di cambio e i costi e supportare l'autocustodia e i pagamenti programmabili, sottolineando al contempo il loro possibile ruolo nell'ampliare l'accesso ai servizi finanziari.

Mentre le principali banche stanno esplorando le stablecoin, alcune banche si sono opposte all'uso di stablecoin fruttifere, sostenendo che tali prodotti potrebbero sottrarre depositi al sistema bancario tradizionale.

Ad agosto, diversi gruppi bancari statunitensi guidati dal Bank Policy Institute hanno esortato il Congresso a inasprire le disposizioni del GENIUS Act, avvertendo che le lacune nella legge potrebbero consentire agli emittenti di stablecoin o alle loro affiliate di offrire indirettamente rendimenti.

Il GENIUS Act vieta agli emittenti di stablecoin di pagare direttamente gli interessi, ma non applica esplicitamente la restrizione agli exchange o alle entità affiliate, una scappatoia che gli exchange di criptovalute hanno utilizzato per offrire rendimenti ai clienti.