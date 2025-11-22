Binance Japan e PayPay inaugurano un nuovo servizio integrato con PayPay Money, un servizio di moneta elettronica in grado di consentire transazioni peer-to-peer gratuite tra utenti PayPay.

Grazie all'integrazione, gli utenti di Binance Japan possono ora acquistare crypto asset utilizzando i fondi PayPay Money, nonché prelevare direttamente le loro disponibilità in crypto su PayPay Money.

Grazie a tale integrazione, gli utenti di Binance Japan possono ora acquistare crypto utilizzando i fondi PayPay Money, nonché prelevare i propri asset direttamente su PayPay Money.

Si tratta della prima espansione di Binance Japan al di là dei bonifici bancari in yen giapponesi, dopo l'acquisizione da parte di PayPay di una quota del 40% avvenuta a ottobre.

Depositi e prelievi a partire da soli 7$

Con PayPay Money, i clienti di Binance Japan hanno la possibilità di effettuare sia depositi che prelievi con un solo clic durante l'acquisto o la vendita di crypto sulla piattaforma di trading spot.

Secondo PayPay, l'importo minimo per questi trasferimenti parte da 1.000 yen (circa 6,50$) con transazioni disponibili 24 ore su 24.

Per procedere con il pagamento, gli utenti di Binance Japan devono completare la verifica dell'identità sia sull'app Binance Japan che sull'app PayPay e acconsentire al collegamento dei propri account.

Commissioni PayPay Money per i trasferimenti su Binance Japan. Fonte: PayPay

Al momento del lancio, la commissione di deposito è gratuita, mentre quella di prelievo è fissata a 110 yen (0,60$). I depositi massimi sono limitati a 1 milione di yen (6.380$) al giorno e 2 milioni di yen (12.760$) al mese, con gli stessi limiti applicati ai prelievi.

I prelievi non sono inoltre disponibili se viene superato il limite di saldo PayPay Money, come indicato nell'annuncio.

SoftBank è una delle principali società finanziarie giapponesi e ha esplorato attivamente opportunità di investimento in iniziative legate alle crypto.

Tra i suoi investimenti di rilievo nel settore crypto, SoftBank ha sostenuto Twenty One Capital, una delle più grandi società quotate in borsa al mondo con esposizione in Bitcoin (BTC), in possesso di circa 43.500 BTC (3,7 miliardi di dollari).

Twenty One Capital, sostenuta da Softbank, è tra le prime 10 società quotate in borsa a detenere Bitcoin (al 6 novembre 2025). Fonte: CoinGecko

L'ultima integrazione di Binance Japan avviene mentre SoftBank continua a spingere per la quotazione di PayPay negli Stati Uniti, con gli investitori che, secondo quanto riferito, si aspettano che la sua valutazione superi i 3.000 miliardi di yen (20 miliardi di dollari) in un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti che potrebbe avvenire già a dicembre.



