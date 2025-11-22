Venerdì un solo miner Bitcoin ha fatto jackpot, ottenendo 3,146 BTC — pari a circa 266.000 $ — dopo aver risolto il blocco 924.569 con solo una piccola frazione della potenza di calcolo normalmente necessaria per vincere una block reward.

Il miner, che si ritiene utilizzi una macchina di livello amatoriale, ha fatto centro con un hash rate di circa 1,2 terahash al secondo (TH/s), un granello di polvere in un settore dominato da operazioni su scala industriale che producono exahash (un quintilione di hash al secondo).

Il creatore di CKpool, Con Kolivas, ha annunciato la vittoria su X, congratulandosi con il miner “estremamente fortunato” e sottolineando quanto fosse improbabile l’evento. Ha stimato che le probabilità ammontano a circa 1,2 milioni a uno al giorno, considerando l’hash rate dichiarato.

Il miner ha ricevuto 3,125 Bitcoin (BTC) dal block subsidy più 0,021 BTC in transaction fee, per un totale di poco più di 3,146 BTC, secondo i dati onchain.

Il creatore di CKpool annuncia la vittoria su X. Fonte: Dr ck

I miner solo Bitcoin registrano altri successi nel 2025

Nonostante il dominio del mining industriale, il 2025 si sta rivelando un anno sorprendente per i solo miner. Secondo Mempool Space, quest’anno tramite CKpool sono stati trovati 13 blocchi minati in solitaria, con una media di poco superiore a uno al mese.

Il mese scorso, un solo miner Bitcoin si è assicurato una ricompensa di 347.455 $ dopo aver risolto in modo indipendente il blocco 920.440, guadagnando 3,125 BTC più le commissioni.

A inizio luglio, un altro miner con appena 2,3 petahash di potenza ha ottenuto un’intera block reward, mentre successi simili sono stati registrati anche a giugno, marzo e febbraio.

I miner di Bitcoin si orientano verso l'IA

I principali miner stanno cercando nuove fonti di reddito oltre al mining Bitcoin, soprattutto dopo che l'ultimo halving ha ridotto i loro margini.

CleanSpark ha già iniziato a passare a un'infrastruttura di data center incentrata sull'AI, una mossa che ha fatto salire le sue azioni del 13% dopo l'annuncio dell'espansione a ottobre.

Infine, TeraWulf intende raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili per finanziare la costruzione di un nuovo campus di data center ad Abernathy, in Texas.