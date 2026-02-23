Gli analisti di Standard Chartered hanno confermato la loro previsione secondo cui il mercato delle stablecoin raggiungerà i 2.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, nonostante abbiano rivisto al ribasso le aspettative relative alla domanda a breve termine di buoni del Tesoro statunitensi.

Le stablecoin come USDt (USDT) di Tether e USDC (USDC) di Circle dovrebbero spingere la domanda di buoni del Tesoro a 2,2 trilioni di dollari entro il 2028, hanno affermato l'analista di Standard Chartered Geoffrey Kendrick e lo stratega dei tassi statunitensi John Davies in un rapporto pubblicato lunedì e condiviso con Cointelegraph.

Nonostante la capitalizzazione di mercato delle stablecoin in dollari statunitensi sia rimasta ferma a circa 300 miliardi di dollari negli ultimi mesi, in un contesto di più ampia flessione delle criptovalute, gli analisti rimangono ottimisti dopo l'approvazione del GENIUS Act nel 2025.

Fonte: Standard Chartered

“Consideriamo questi problemi come ciclici piuttosto che strutturali e continuiamo a prevedere che la capitalizzazione di mercato delle stablecoin raggiungerà i 2.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028”, si legge nel rapporto di Standard Chartered.

Stablecoin potrebbero spingere Tesoro a emettere più titoli nonostante calo domanda

Secondo Standard Chartered, si prevede che entro la fine del 2028 le stablecoin genereranno una domanda aggiuntiva di titoli del Tesoro pari a 800 miliardi-1.000 miliardi di dollari da utilizzare come riserve, con una forte riduzione rispetto ai 1.600 miliardi di dollari previsti nell'aprile 2025, nonostante l'approvazione del GENIUS Act.

Gli analisti di Standard Chartered continuano a prevedere che il Tesoro statunitense possa utilizzare questa potenziale domanda in eccesso come giustificazione per emettere più titoli del Tesoro. Hanno citato le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent all'inizio di febbraio, in cui suggeriva che il GENIUS Act potrebbe essere “una caratteristica importante del finanziamento del governo degli Stati Uniti”.

L'annuncio trimestrale del Tesoro relativo al rifinanziamento, pubblicato lo stesso giorno, citava anche “la crescente domanda di buoni del Tesoro da parte del settore privato”, hanno osservato gli analisti, aggiungendo:

“La domanda legata alle stablecoin, insieme alla recente decisione della Fed di avviare gli RMP (acquisti di gestione delle riserve) e sostituire i titoli MBS (titoli garantiti da ipoteca) in scadenza con buoni del Tesoro, potrebbe causare una carenza eccessiva di buoni del Tesoro”.

Oltre a prevedere che le stablecoin raggiungeranno i 2 trilioni di dollari entro la fine del 2028, Standard Chartered aveva precedentemente previsto che Bitcoin (BTC) avrebbe raggiunto i 500.000 dollari nello stesso periodo.

A causa della continua incertezza nei mercati delle criptovalute, gli analisti della banca hanno recentemente abbassato il loro obiettivo di prezzo del BTC per il 2026 da 150.000 a 100.000 dollari, prevedendo che la criptovaluta potrebbe scendere fino a 50.000 dollari prima di una potenziale ripresa.



