Wendy Rogers, senatrice dello Stato dell'Arizona negli Stati Uniti, ha lanciato delle proposte di legge riguardanti le criptovalute, tra cui una che mira a rendere Bitcoin (BTC) moneta a corso legale nello Stato.

In un recente tweet, la Rogers ha citato i dati della società di investimenti Goldman Sachs secondo cui BTC è l'asset più performante al mondo, annunciando di aver lanciato una serie di proposte di legge inerenti le criptovalute.

“Breaking: #Bitcoin is the best performing asset in the world this year according to data from Goldman Sachs.”



Launched my #Crypto bills today, as well as Photo Radar Prohibition, which included nearly all my Republican senator colleagues as cosponsors @JeffWeninger @JDMesnard pic.twitter.com/ueUeFSEybo