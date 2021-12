Un nuovo studio realizzato dalla società di prestito crypto ha rivelato che criptovalute come Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) e Ether (ETH) saranno un regalo popolare negli Stati Uniti.

Svolto a ottobre coinvolgendo più di 1.250 utenti statunitensi, il sondaggio “Real Talk: Happy HODLdays” di BlockFi ha scoperto che quasi un americano su dieci regalerebbe crypto ai propri cari per Natale.

Bitcoin è il regalo più popolare con un ampio margine (75%) per chi intende donare o ricevere crypto durante le vacanze natalizie del 2021, seguito da Dogecoin e Ether. I token non fungibili (NFT), invece, hanno ancora bisogno di tempo per essere accettati come regalo alternativo, in quanto solo il 2% dei partecipanti è interessato a riceverli come regalo.

Inoltre, le crypto diventeranno probabilmente un tema di attualità durante i cenoni in famiglia, in quanto uno su tre partecipanti preferisce parlare dei propri asset digitali preferiti invece di politica durante le vacanze natalizie. Anche se i boomer preferirebbero ancora parlare di politica, Gen Z e millennial intendono iniziare la conversazione con le crypto.

Il sondaggio ha sottolineato la mancanza di conoscenza su come donare effettivamente crypto. Meno di un quarto dei partecipanti sapeva davvero come inviare crypto a qualcuno come regalo. Questo mostra che le crypto stanno diventando un tema popolare ma un’ulteriore formazione beneficerebbe un gruppo di persone ancora più ampio, ha affermato Flori Marquez, co-fondatore di BlockFi e SVP delle operazioni.

Inoltre, BlockFi ha chiesto ai partecipanti quali fossero i loro piani per il nuovo anno. Un terzo dei millennial intende comprare crypto nel 2022, mentre per le generazioni più vecchie la cifra scende al 25%. Circa il 15% dei partecipanti ha intenzione di comprare un NFT nel 2022. Una cosa da evidenziare è che la Gen Z, ovvero i nati dopo il 1997, preferiscono comprare Dogecoin rispetto a Ether.

Un sondaggio simile, realizzato in Australia da Crypto.com, ha rivelato che questo Natale un quarto degli utenti crypto australiani intende comprare regali crypto per i propri cari.