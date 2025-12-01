La rete decentralizzata AI Cocoon, una piattaforma di calcolo distribuito che preserva la privacy costruita su The Open Network (TON) — una blockchain indipendente layer-1 associata all'applicazione di messaggistica Telegram — è stata lanciata domenica.

Cocoon consente ai proprietari di unità di elaborazione grafica (GPU) di affittare la loro potenza di calcolo alla rete, elaborando le query e le richieste degli utenti in cambio di Toncoin (TON), il token nativo della blockchain TON.

Secondo Pavel Durov, cofondatore di Telegram, la rete AI decentralizzata ha elaborato le prime richieste degli utenti e i proprietari di GPU stanno già traendo profitto dall'affitto dei loro hardware. Ha dichiarato:

“I fornitori di capacità di calcolo centralizzati come Amazon e Microsoft agiscono come intermediari costosi, facendo aumentare i prezzi e riducendo la privacy. Cocoon risolve sia le criticità economiche sia quelle legate alla riservatezza associate ai tradizionali provider di calcolo per l’AI.”

Durov ha annunciato il lancio di Cocoon alla conferenza Blockchain Life 2025, tenutasi a Dubai negli Emirati Arabi Uniti (EAU) lo scorso ottobre, presentandola come una risposta alla crescente richiesta degli utenti di una piattaforma di intelligenza artificiale capace di proteggere privacy e dati dai grandi provider di AI centralizzati.

La community blockchain, gli attivisti per la privacy e i cypherpunk avvertono da tempo dei potenziali effetti sociali negativi dell’AI centralizzata, sostenendo invece che le reti AI decentralizzate rappresentino un bene pubblico.

Durov annuncia Cocoon alla conferenza Blockchain Life 2025 a Dubai. Fonte: Blockchain Life 2025

IA decentralizzata e auto sovranità: un antidoto alla distopia centralizzata

I sistemi di intelligenza artificiale centralizzati conferiscono a governi e aziende un enorme potere sugli individui in grado di compromettere la privacy degli utenti, minacciare le tradizionali misure di sicurezza informatica e portare a un condizionamento sociale da parte di attori organizzati, ha dichiarato a Cointelegraph David Holtzman, chief strategy officer del protocollo di sicurezza decentralizzato Naoris.

Queste minacce possono essere mitigate applicando la tecnologia blockchain all'intelligenza artificiale per verificare le fonti di informazione, garantire registrazioni a prova di manomissione e consentire ai nodi delle reti distribuite di comunicare in modo affidabile, ha aggiunto.

Nel 2024, i ricercatori di intelligenza artificiale della Dfinity Foundation — l’organizzazione no-profit che guida lo sviluppo di Internet Computer Protocol (ICP) — insieme ai dirigenti dello sviluppatore di AI decentralizzata Onicai, hanno delineato sette principi per garantire un utilizzo etico dell’intelligenza artificiale.

Tra questi, figurava l’esecuzione di modelli AI su reti blockchain permissionless per assicurare trasparenza e integrità dei dati.

Un sondaggio condotto dal Digital Currency Group (DCG) a maggio ha indicato che il 77% dei 2.036 partecipanti ritiene che l’AI decentralizzata apporterebbe maggiori benefici alla società rispetto ai sistemi centralizzati.