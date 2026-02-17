Durov di Telegram critica proposta spagnola su verifica età online

Pavel Durov, cofondatore della piattaforma di messaggistica Telegram, ha lanciato l'allarme sul piano del governo spagnolo di introdurre la verifica dell'età online e limitare l'accesso alle piattaforme dei social media per i minori di 16 anni.

La legge proposta porterà a un aumento della censura dei contenuti online da parte del governo, a violazioni della privacy attraverso la deanonimizzazione degli utenti e alla sorveglianza di massa, ribadisce Durov.

Il governo di Pedro Sánchez sta promuovendo nuove norme pericolose che minacciano la libertà di Internet. Annunciate proprio ieri, queste misure potrebbero trasformare la Spagna in uno Stato di sorveglianza con il pretesto della “protezione”.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato martedì che il Paese adotterà politiche di verifica dell'età online già in vigore in altre parti d'Europa, tra cui il Regno Unito.

“I social media sono diventati uno Stato fallito. Se vogliamo proteggere i nostri figli, c'è solo una cosa che possiamo fare: riprendere il controllo”, ha dichiarato Sánchez al World Governments Summit di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Il primo ministro Pedro Sánchez annuncia che la Spagna adotterà politiche di verifica dell'età online. Fonte: Pedro Sánchez

Le dichiarazioni di Sanchez hanno suscitato forti reazioni da parte dei sostenitori della privacy e dei cypherpunk, secondo i quali tali politiche limitano la libertà di espressione e conferiscono ai governi un maggiore potere di censura dei contenuti per motivi politici.

Critici: Verifica età riguarda controllo, non protezione di minori

“Vuoi controllare le persone che denunciano la corruzione nel tuo governo”, ha affermato un utente di nome Campari in risposta all'annuncio. Anche il miliardario Elon Musk ha risposto negativamente ridicolizzando Sánchez.

“Niente di tutto questo ha a che fare con la ‘protezione dei minori’”, ha affermato il giornalista Taylor Lorenz, esortando le persone in tutto il mondo a lottare contro le leggi sulla verifica dell'età online.

Altri, come Boris Bohrer-Bilowitzki, CEO della blockchain layer-1 Concordium, sostengono che, sebbene sia necessario proteggere i minori dai contenuti dannosi, gli attuali metodi di verifica dell'età sono controproducenti.

Gli attuali controlli di verifica dell'età stanno spingendo gli utenti ad aggirare i controlli utilizzando reti private virtuali (VPN), che mascherano gli indirizzi IP instradando il traffico online attraverso server distribuiti in varie località, ha scritto Bohrer-Bilowitzki.

Invece, la tecnologia blockchain dovrebbe essere utilizzata per provare l'identità in modo crittograficamente sicuro, senza rivelare i contenuti specifici dell'identità di alcun utente, ha aggiunto.