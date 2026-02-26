Crypto wallet di Telegram offrirà rendimenti su Bitcoin, Ether e USDt

Il crypto wallet integrato in Telegram ha introdotto una funzione che consente agli utenti di guadagnare rendimenti sulle principali criptovalute all'interno dell'app di messaggistica.

L'aggiornamento introduce i vault in TON Wallet, un portafoglio self-custodial integrato in Wallet in Telegram, che consente agli utenti di detenere, inviare e guadagnare su Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDt di Tether (USDT) senza uscire dall'interfaccia della chat, secondo un annuncio condiviso giovedì con Cointelegraph.

“In Wallet in Telegram, la nostra missione è quella di trasformare le risorse digitali da concetti complessi in strumenti pratici per la vita quotidiana”, ha affermato Andrew Rogozov, CEO di The Open Platform e Wallet in Telegram.

Il sistema funziona su un'infrastruttura finanziaria decentralizzata (DeFi) fornita dalla rete di prestiti Morpho, dal livello di esecuzione dell'ecosistema TON TAC (TON Applications Chain) e dal fornitore di strategie Re7. Gli strumenti operano in background, mentre gli utenti interagiscono con un'interfaccia semplice simile a quella di un tipico portafoglio app, secondo l'annuncio.

Telegram mira a semplificare guadagni DeFi

Wallet in Telegram ha affermato che l'obiettivo è quello di rendere più facile guadagnare con le criptovalute per gli utenti comuni, eliminando i passaggi tecnici normalmente associati ai servizi DeFi, che spesso richiedono più portafogli, ponti di rete e applicazioni esterne.

Le strategie di vault generano rendimenti variabili e consentono agli utenti di mantenere il controllo dei propri fondi attraverso la self-custody, secondo quanto riportato nell'annuncio. I vault USDT offrono strategie di guadagno denominate in dollari con diversi livelli di rischio, mentre i vault BTC ed ETH estendono la stessa funzionalità a due delle più grandi criptovalute, secondo quanto riportato nell'annuncio.

“L'obiettivo è quello di rendere accessibile il rendimento on-chain nel modo più semplice possibile, direttamente all'interno di un wallet self-custodial integrato in un'app consumer mainstream. Stiamo abbassando la barriera alle strategie DeFi racchiudendo strategie di rendimento avanzate in un prodotto nativo di Telegram”, ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce di Wallet in Telegram.

Telegram prevede inoltre di supportare i depositi diretti di Bitcoin ed Ether nativi, che appariranno automaticamente in forma avvolta all'interno dell'ecosistema TON per consentire trasferimenti e funzioni di guadagno.

Wallet in Telegram dichiara di avere oltre 150 milioni di utenti registrati.

TON lancia toolkit per pagamenti in crypto per esercenti

All'inizio di questo mese, la TON Foundation ha presentato TON Pay, un kit di sviluppo software per i pagamenti che consente ai commercianti e agli sviluppatori di Telegram Mini App di accettare criptovalute direttamente all'interno di Telegram.

Telegram ha aumentato significativamente i propri ricavi operativi nel 2025, registrando 870 milioni di dollari nella prima metà dell'anno, con un aumento del 65% rispetto ai 525 milioni di dollari dell'anno precedente. Circa 300 milioni di dollari dei ricavi provengono da accordi di esclusiva legati alla criptovaluta associata Toncoin (TON).