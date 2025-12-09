I procuratori statunitensi che rappresentano il governo federale hanno chiesto a un giudice di condannare Do Kwon, cofondatore di Terraform Labs, a 12 anni di carcere nell’udienza prevista per questa settimana.

In un documento depositato giovedì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, i pubblici ministeri hanno richiesto che Kwon venga condannato “a una pena detentiva di dodici anni e che venga finalizzata la confisca dei proventi illeciti”.

La richiesta è stata presentata circa quattro mesi dopo la dichiarazione di colpevolezza del cofondatore di Terraform per due capi d'accusa: frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla frode.

“Nell’arco di pochi anni, Kwon ha causato perdite che hanno superato quelle provocate da Samuel Bankman-Fried [...] Alexander Mashinsky [...] e Karl Sebastian Greenwood [...] messi insieme [enfasi inclusa nel documento]”, si legge nel deposito di giovedì. “Il crollo di Terraform ha innescato una serie di crisi che ha travolto i mercati delle criptovalute e contribuito a quello che è poi diventato noto come ‘Crypto Winter’.”

Kwon, la cui sentenza è attesa per giovedì, è stato incriminato dalle autorità statunitensi nel marzo 2023 con accuse tra cui frode sui titoli, manipolazione del mercato, riciclaggio di denaro e frode telematica, tutte legate al suo ruolo in Terraform.

Dopo il crollo di Terra nel 2022, la sua ubicazione era inizialmente sconosciuta. Le autorità del Montenegro lo hanno poi arrestato per reati non legati alla sua attività in Terraform, e successivamente è stato estradato negli Stati Uniti.

Il prezzo del token nativo di Terra, LUNA, è salito di oltre il 40% nelle ultime 24 ore dopo la diffusione della raccomandazione di condanna, passando da circa 0,07 a 0,10 $ al momento della pubblicazione. Tuttavia, il token aveva raggiunto un massimo storico superiore a 19 $ prima del collasso dell’ecosistema nel maggio 2022.

Kwon afferma che potrebbe ancora rischiare il carcere in Corea del Sud

In un documento depositato a novembre, gli avvocati di Kwon hanno chiesto che al cofondatore di Terraform venga inflitta una pena non superiore a cinque anni. La difesa ha presentato diversi argomenti a favore di una condanna più lieve, tra cui il fatto che Kwon potrebbe rischiare fino a 40 anni di carcere nel suo Paese d’origine, la Corea del Sud, dove i pubblici ministeri stanno portando avanti un procedimento parallelo.

“Non potrà lasciare il carcere negli Stati Uniti come uomo libero neppure per un istante: sarà trasferito direttamente dalla struttura in cui sconta la pena a un centro di detenzione per immigrati, in attesa di un volo di deportazione verso Seul, dove verrà immediatamente posto in custodia cautelare in attesa delle accuse penali in Corea del Sud”, ha dichiarato la difesa.

Sebbene le raccomandazioni presentate da Kwon e dai pubblici ministeri rimangano al vaglio, il giudice che presiede l’udienza ha l’autorità di condannare il cofondatore di Terraform a decenni di carcere — oppure a una pena significativamente più breve.

Per confronto, l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sta scontando 25 anni dopo la condanna per sette capi d’accusa, l’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky è stato condannato a 12 anni e Karl Sebastian Greenwood ha ricevuto 20 anni di carcere per il suo ruolo nello schema OneCoin.