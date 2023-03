La Commissione per i Titoli e gli Scambi (Securities and Exchange Commission, o SEC) della Thailandia si sta preparando ad ammorbidire le restrizioni sugli investimenti retail relativi alle offerte iniziali di monete (ICO), al fine di incentivare gli investimenti digitali.

La SEC ha annunciato ufficialmente il 30 marzo che intende eliminare il limite di 300.000 baht (8.800$) per le ICO garantite da asset per persona, per consentire maggiori investimenti in ICO garantite da immobili e infrastrutture.

Le nuove misure mirano ad aiutare la Thailandia a dare impulso allo sviluppo tecnologico locale grazie alla crescita del mercato dei capitali e dell'economia digitale, ha dichiarato la SEC, aggiungendo:

"La riforma della normativa mira a migliorare l'efficacia del monitoraggio delle operazioni sugli asset digitali ed a ridurre i rischi che potrebbero riguardare gli investitori, gli operatori di asset digitali e il mercato."

La SEC ha avviato una consultazione pubblica in merito al programma di rimozione del limite di investimento, evidenziando che le nuove misure aumenterebbero l'esposizione al rischio degli investitori. Il termine della consultazione è previsto per il 27 aprile.

L'autorità di regolamentazione prevede di richiedere agli operatori di asset digitali l'autorizzazione della SEC per espandersi ad altre attività. La SEC ha evidenziato che gli operatori di asset digitali potrebbero anche incorrere in costi aggiuntivi per la conformità alle nuove normative sulle ICO.

L'ultima proposta della SEC thailandese fa seguito ad una serie di altri emendamenti normativi che riguardano il mercato degli asset digitali nel Paese.

Ad inizio marzo, la SEC ha lanciato un'altra consultazione pubblica in merito alla sua bozza di regolamentazione che vieterebbe alle società di criptovalute di offrire transazioni di staking e lending. In precedenza, il regolatore ha anche introdotto nuovi servizi di custodia delle criptovalute, richiedendo potenzialmente ai provider di servizi di asset virtuali di istituire un sistema di gestione dei wallet digitali per garantire la sicurezza dei fondi.