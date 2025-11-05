L'azienda biotecnologica Tharimmune si è aggiudicata un finanziamento privato di 540 milioni di dollari al fine di lanciare una strategia di tesoreria crypto e acquisire Canton Coin (CC), il token nativo di Canton Network.

L'offerta privata, tra le più grandi operazioni di finanziamento di asset digitali mai realizzate, è stata guidata da DRW e Liberty City Ventures, con la partecipazione di ARK Invest, Polychain Capital, Kraken e altri investitori istituzionali. Il round valuta le azioni di Tharimmune a 3,075$ cadauna.

Tharimmune sostiene che i fondi saranno utilizzati per acquistare token CC, supportare le operazioni generali ed espandere il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema Canton. L'azienda prevede inoltre di diventare un Super Validator, gestendo nodi aggiuntivi per guadagnare ricompense in token e rafforzare le prestazioni della rete.

Tharimmune sviluppa candidati terapeutici per il trattamento di infiammazioni e disturbi immunologici. A seguito dell'annuncio di lunedì, le azioni della società sono aumentate di circa il 14%, chiudendo la giornata in rialzo dell'8,4% sul Nasdaq.

Il Canton Network rappresenta una blockchain aziendale autorizzata creata per le istituzioni, che consente l'interoperabilità tra applicazioni finanziarie e asset tokenizzati. Tra i suoi sostenitori figurano Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas, Paxos, Deutsche Bank, Cboe e altri.

Andamento intraday di THAR. Fonte: Yahoo Finance

Correlato: BitGo estende custodia istituzionale a token nativo di Canton Network

Azioni spostate on-chain

La finanza tradizionale procede sempre più rapidamente verso l'adozione della blockchain. Stando ai dati di RWA.xyz, il valore complessivo degli asset tokenizzati ammonta ora a oltre 34,6 miliardi di dollari, di cui 18,4 miliardi in crediti privati, 8,7 miliardi in titoli del Tesoro USA e 3 miliardi in materie prime.

RWA totale on-chain. Fonte: RWA.xyz

A gennaio Ondo Finance ha annunciato che avrebbe introdotto il suo fondo tokenizzato del Tesoro statunitense sul Ledger XRP, consentendo agli investitori di accedere a titoli di Stato e opzioni di rimborso in stablecoin. Il fondo è stato lanciato ufficialmente a giugno.

A luglio, Centrifuge ha stretto una partnership con Grove volta a lanciare due fondi tokenizzati Janus Henderson su Avalanche e, separatamente, ha collaborato con S&P Dow Jones Indices per introdurre per la prima volta l'S&P 500 on-chain.