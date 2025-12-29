Le commodity tokenizzate basate su blockchain si avvicinano alla soglia dei 4 miliardi di dollari, sulla scia dei nuovi massimi storici raggiunti dai principali metalli preziosi a livello globale.

Venerdì oro, argento e platino hanno toccato livelli record, con l’oro spot salito fino a 4.530 $ l’oncia, secondo i dati di TradingView. L’argento, che al momento non rappresenta una componente significativa del mercato delle commodity tokenizzate, ha toccato brevemente un massimo storico di 74,56 $ l’oncia.

Le commodity tokenizzate sono cresciute dell’11% nel mese precedente a venerdì, raggiungendo una capitalizzazione di 3,93 miliardi di dollari, secondo l’aggregatore di dati RWA.xyz. Tether Gold (XAUt) risulta la maggiore commodity tokenizzata, con un valore di 1,74 miliardi di dollari, seguita da Paxos Gold (PAXG) con 1,61 miliardi di dollari.

I metalli preziosi tokenizzati possono essere trasferiti e scambiati on-chain al di fuori degli orari di mercato tradizionali, sebbene prezzi, liquidità e meccanismi di rimborso restino legati all’infrastruttura finanziaria tradizionale.

Materie prime tokenizzate, grafico storico. Fonte: RWA.xyz

Le materie prime tokenizzate fanno parte del più ampio settore dei real-world asset (RWA), che prevede l'emissione di rappresentazioni basate su blockchain di asset tradizionali per consentire un regolamento più rapido e una proprietà frazionata.

La banca d'investimento Standard Chartered prevede che gli RWA tokenizzati (escluse le stablecoin) raggiungeranno i 2.000 miliardi di dollari entro il 2028, con 250 miliardi di dollari che dovrebbero confluire in investimenti “meno liquidi” come il private equity e le materie prime.

Ethereum cattura la quota maggiore della crescita nella tokenizzazione degli RWA

Ethereum sta emergendo come la rete blockchain più popolare per gli RWA tokenizzati.

Detiene una quota di mercato pari al 65% degli RWA tokenizzati, con un valore di 12,7 miliardi di dollari, mentre BNB Chain è al secondo posto con il 10,5%, ovvero 1,85 miliardi di dollari, secondo i dati di RWA.xyz.

Asset tokenizzati, valore degli asset della rete. Fonte: RWA.xyz

La crescita della tokenizzazione può contribuire ad aumentare l'attività blockchain e le fee di transazione su Ethereum.

Tuttavia, i dati blockchain mostrano che la tokenizzazione degli asset finanziari tradizionali rappresenta ancora una quota relativamente piccola dell'attività on-chain rispetto a casi d'uso più consolidati come le stablecoin e il trading di token fungibili.

Ethereum si è classificato al quarto posto per fee di transazione totali negli ultimi 30 giorni, generando 11,41 milioni di dollari, secondo i dati della piattaforma di crypto intelligence Nansen.

Rete blockchain in base alle commissioni totali generate dalle transazioni. Fonte: Nansen.ai

La rete Tron, dove l'attività delle stablecoin è dominante, si è classificata al primo posto con 29,5 milioni di dollari in commissioni. BNB Chain e Solana si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto. Le due blockchain sono popolari per il lancio di token e l'attività di trading retail.