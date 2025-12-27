La stablecoin World Liberty Financial USD (USD1), legata alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha registrato un aumento di 150 milioni di dollari in termini di capitalizzazione di mercato nella giornata di mercoledì, dopo l'annuncio da parte Binance di un programma di rendimento incentrato sul token.

La capitalizzazione di mercato della stablecoin è salita da 2,74 miliardi a 2,89 miliardi di dollari dopo il lancio del cosiddetto “booster program” di Binance, che offre un annual percentage rate (APR) fino al 20% sui prodotti flessibili USD1 per depositi superiori a 50.000 $.

La “prima promozione” è stata progettata per “aiutare gli holder di USD1 a massimizzare i propri rendimenti” e rimarrà attiva fino al 23 gennaio 2026. Secondo l’annuncio, il rendimento passivo derivante dall’APR bonus viene accreditato quotidianamente direttamente sugli account Earn degli utenti Binance.

La stablecoin USD1 rientra nel crescente ecosistema di iniziative crypto della famiglia Trump, che secondo quanto riportato avrebbero generato circa 802 milioni di dollari in entrate nella prima metà del 2025.

Capitalizzazione di mercato di USD1, grafico settimanale. Fonte: CoinGecko.com

L'USD1 diventa la settima stablecoin in termini di market cap

Binance ha continuato a lanciare un numero crescente di prodotti, rendendo USD1 una componente sempre più rilevante del proprio ecosistema.

L’11 dicembre, l’exchange ha ampliato il supporto alla stablecoin USD1 introducendo coppie di trading senza commissioni per le principali criptovalute e ha annunciato che avrebbe convertito tutti gli asset collaterali a garanzia della stablecoin Binance USD (BUSD) in USD1 con rapporto 1:1.

Nel mese di maggio, USD1 è stata utilizzata per regolare l’investimento da 2 miliardi di dollari di MGX in Binance Exchange, secondo quanto annunciato da Eric Trump durante un panel al Token2049 di Dubai.

Le crescenti integrazioni nell’ecosistema del più grande crypto exchange al mondo hanno contribuito all’ascesa della stablecoin, che è diventata la settima stablecoin globale per capitalizzazione di mercato, posizionandosi subito dietro PayPal USD (PYUSD).

Le principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: CoinGecko.com

Tuttavia, restano irrisolti alcuni interrogativi sui legami tra Binance e WLFI, dopo che un’inchiesta di Bloomberg pubblicata a luglio ha suggerito che Binance sarebbe stata coinvolta nello sviluppo di parte del codice alla base di USD1, citando fonti anonime a conoscenza della vicenda.

In risposta all’articolo, il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha sostenuto che il report contenesse errori fattuali e ha lasciato intendere di poter “citare nuovamente Bloomberg per diffamazione”.

Preoccupazioni sono state sollevate anche in ambito politico. A ottobre, il senatore del Connecticut Chris Murphy ha dichiarato che Binance.US — entità giuridicamente separata dall’exchange globale — stava “promuovendo la crypto di Trump”, una settimana dopo che Trump aveva concesso la grazia al fondatore di Binance.