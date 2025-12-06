Le probabilità del mercato predittivo che Kevin Hasset diventi il prossimo presidente della Federal Reserve statunitense sono aumentate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembrava aver accennato a chi avesse in mente durante un evento alla Casa Bianca.

Martedì, intervenendo alla Casa Bianca, Trump ha presentato gli ospiti, dando il benvenuto a Hassett come “potenziale presidente della Fed”.

“È un gruppo fantastico, e credo che anche un potenziale presidente della Fed sia qui”, ha dichiarato. “Non so, possiamo dirlo, potenzialmente? È una persona rispettabile, questo ve lo posso dire. Grazie, Kevin”.

È stato solo durante una riunione di gabinetto a inizio giornata che Trump avrebbe riferito di aver già ridotto la rosa dei candidati a una sola persona.

“Penso che ne abbiamo valutati circa 10 e ora siamo arrivati a uno”, ha ribadito.

In seguito alle dichiarazioni di Trump, le probabilità che Hassett venga nominato presidente della Fed sul mercato predittivo basato su blockchain Kalshi sono salite all'85%, rispetto al 66% circa. Su Polymarket, le probabilità hanno seguito un andamento simile.

Mercato predittivo per il prossimo presidente della Fed. Fonte: Kalshi

Kevin Hassett dirige il Consiglio economico nazionale del governo, ruolo che ha assunto a gennaio 2025 dopo essere stato selezionato da Trump.

Considerato un sostenitore delle criptovalute, con una partecipazione di 1 milione di dollari in Coinbase e dopo aver supervisionato il gruppo di lavoro sugli asset digitali, Hassett rientra tra i numerosi candidati presi in considerazione per la guida della Fed, dal momento che il mandato di Jerome Powell terminerà a maggio 2026.

Trump è in rapporti tesi con Powell sin dal suo insediamento.

A fine novembre, Trump ha dichiarato: “Mi piacerebbe licenziarlo... è gravemente incompetente”.

Correlato: Atkins afferma che la SEC ha “sufficiente autorità” per far avanzare le norme crypto nel 2026

Perché il prossimo presidente della Fed è determinante per le crypto

Il segretario al Tesoro Scott Bessent è stato incaricato di condurre la ricerca del prossimo presidente della Fed. Per quanto riguarda ciò che il governo desidera, il mese scorso Bessent ha dichiarato che il governo è alla ricerca di un leader in grado di guidare la Fed in modo più discreto dietro le quinte.

“Penso che sia giunto il momento che la Fed torni a operare dietro le quinte, come faceva in passato, calmando le acque e lavorando per il popolo americano”, ha commentato.

Sebbene la Fed non influisca direttamente sulla regolamentazione delle crypto, le sue azioni influenzano in modo significativo il sentiment di mercato, dal momento che guida la politica monetaria e i tassi di interesse.

Tassi più bassi rappresentano generalmente un vantaggio per le crypto, tanto che Hassett ha già criticato in passato la politica dei tassi della Fed per essere troppo alta.

Al contempo, la Fed supervisiona anche il settore bancario e, qualora decidesse di inasprire o allentare determinate regole, ciò potrebbe influire sui rapporti delle società crypto con il settore bancario.