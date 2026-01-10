Le autorità finanziarie del Regno Unito hanno fissato una scadenza per l'introduzione di un nuovo regime di licenze per le criptovalute, che richiede alle aziende aspiranti di richiedere l'autorizzazione completa prima dell'entrata in vigore del quadro normativo.

I fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) potranno presentare domanda per entrare nel Regno Unito nell'ambito del regime di licenze per le criptovalute a partire da questo autunno, ha dichiarato giovedì la Financial Conduct Authority (FCA).

“Prevediamo che il periodo di presentazione delle domande inizierà a settembre 2026”, ha osservato la FCA, aggiungendo che la tempistica sarà confermata a tempo debito.

Il portale della FCA offrirà un periodo limitato per l'elaborazione delle domande prima dell'entrata in vigore del regime, prevista per il 25 ottobre 2027.

Existing registrations won’t convert automatically under FCA gateway

In base alla proposta, tutte le società che forniscono servizi regolamentati relativi alle criptovalute nel Regno Unito dovranno essere autorizzate ai sensi del Financial Services and Markets Act (FSMA).

Il requisito di autorizzazione include le entità che operano nel settore delle criptovalute attualmente registrate ai sensi delle normative antiriciclaggio (MLR) e dei quadri normativi relativi ai pagamenti esistenti, ha osservato la FCA, aggiungendo:

“In particolare, le imprese registrate presso di noi ai sensi delle MLR devono tenere presente che non vi sarà alcuna conversione automatica e che dovranno ottenere la nostra autorizzazione ai sensi della FSMA prima dell'entrata in vigore del nuovo regime”.

Le società già autorizzate dalla FCA ai sensi della FSMA per lo svolgimento di altre attività regolamentate dovranno “modificare le autorizzazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime”.

L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che le società di criptovalute che attualmente si affidano a un'altra società autorizzata per l'approvazione delle loro promozioni finanziarie dovranno ottenere l'autorizzazione diretta della FCA per commercializzare i propri prodotti nel Regno Unito.

Aziende inadempienti potrebbero incorrere in restrizioni

La FCA richiede alle società di criptovalute di presentare domanda entro un periodo prestabilito, della durata minima di 28 giorni, che termina non oltre 28 giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo regime.

Le domande presentate durante questo periodo dovrebbero essere esaminate prima dell'entrata in vigore del regime. Il progetto di legge include una “clausola di salvaguardia” che consente alle imprese di continuare a operare mentre le loro domande sono in fase di valutazione.

Le società che non rispettano il termine o che non sono autorizzate all'inizio del regime saranno soggette a norme transitorie, che consentono l'offerta dei prodotti esistenti ma limitano quelli nuovi. I richiedenti in ritardo possono comunque presentare la domanda, ma la FCA ha avvertito che potrebbero dover affrontare tempi di valutazione più lunghi.





