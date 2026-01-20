Trader USA di Bitcoin ribassisti: Rischio di perdita dei 90.000$?

Bitcoin rischia un ulteriore ribasso, poiché le pressioni macroeconomiche e i deboli dati tecnici indicano un possibile calo verso gli 80.000$ a causa della rottura del cuneo ascendente.

Bitcoin (BTC) è testimone del suo Coinbase Premium Gap (CPG) più basso da un anno, segno che gli investitori statunitensi stanno esercitando una forte pressione di vendita rispetto ai mercati globali. Vendite natalizie di cattivo auspicio per BTC A partire da lunedì, il CPG medio su 30 giorni di Bitcoin è sceso a circa −63,85, il livello più basso da gennaio 2025. Il dato ha preceduto un calo del prezzo di BTC a circa 78.350$ da oltre 102.000$ in soli quattro mesi. Coinbase Premium Gap rispetto a prezzo BTC. Fonte: CryptoQuant Il CPG traccia la differenza di prezzo tra la coppia Bitcoin/USD su Coinbase e la coppia USDT su Binance. Quando il divario diventa fortemente negativo, ciò significa che Bitcoin viene scambiato a un prezzo inferiore su Coinbase, suggerendo che i trader statunitensi stanno vendendo in modo più aggressivo rispetto alle loro controparti offshore. Quando il divario è positivo, in genere segnala una domanda di acquisto più forte negli Stati Uniti. Il minimo del CPG si è formato durante una festività del mercato statunitense, quando gli ETF spot su Bitcoin erano inattivi. Ciò ha dimostrato che la pressione di vendita non proveniva dagli ETF spot su Bitcoin, ma dalle whale statunitensi che operano al di fuori dei fondi tradizionali, secondo l'analista Mignolet. “È uno dei modelli di vendita tradizionali che abbiamo visto ripetutamente in passato”, scrive in un post pubblicato lunedì. La tempistica coincise anche con un più ampio cambiamento nel sentiment del mercato. I futures statunitensi sono scesi dopo che il presidente Donald Trump ha intensificato le minacce dei dazi contro i paesi dell'Unione Europea che si opponevano ai suoi piani di assumere il controllo della Groenlandia. Grafico giornaliero dei futures Nasdaq rispetto a oro e argento. Fonte: TradingView Allo stesso tempo, i tradizionali beni rifugio come l'oro e l'argento registrano un rialzo, segnalando una rotazione del capitale lontano dal rischio. Dati tecnici aumentano probabilità di calo sotto i 90.000$ Il grafico giornaliero di Bitcoin ha mostrato anche una formazione a cuneo ascendente, pattern che spesso segnala un indebolimento del momentum rialzista durante i rimbalzi correttivi. Il prezzo ha registrato minimi più elevati, ma all'interno di trendline in restringimento, riflettendo una diminuzione della convinzione degli acquirenti. La struttura aumenterà il rischio di un breakdown al ribasso nel caso in cui la pressione macroeconomica persista e spinga il CPG più in profondità in territorio negativo. Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: TradingView Una perdita confermata del supporto del cuneo innescherebbe probabilmente un movimento al ribasso misurato, come è tipico nei crolli dei cunei ascendenti, esponendo Bitcoin a vendite accelerate verso le precedenti zone di domanda. Sulla base dell'altezza del pattern e delle recenti reazioni storiche, l'area compresa tra 80.000 e 78.000$ emerge come obiettivo primario al ribasso.

Questo articolo non contiene consulenza né raccomandazioni in materia di investimenti. Ogni operazione di investimento o trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Sebbene ci impegniamo a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità delle informazioni contenute in questo articolo. Questo articolo può includere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dall’affidamento su tali informazioni.