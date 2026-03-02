Funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno riferito di aver “congelato, sequestrato e confiscato” oltre 578 milioni di dollari in asset digitali collegati a gruppi criminali, nell’ambito delle attività di una task force che prende di mira “frodi e truffe legate alle criptovalute nel Sud-Est asiatico”.

In una nota diffusa giovedì, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le criptovalute congelate e sequestrate erano state “rubate da organizzazioni criminali transnazionali cinesi”, che utilizzavano siti web e piattaforme di social media per colpire residenti negli Stati Uniti. Le azioni sono state condotte dalla Scam Center Strike Force del District of Columbia, istituita a novembre dall’ex conduttrice di Fox News e attuale procuratrice federale Jeanine Pirro.

“Il sequestro di criptovalute rappresenta una parte importante del lavoro della Scam Center Strike Force”, ha affermato Pirro. “Attraverso il processo legale, il mio ufficio cercherà di confiscare questi fondi e restituirli alle vittime nella misura massima possibile”.

Le dichiarazioni di Jeanine Pirro indicano che gran parte dei fondi non verrebbe destinata a rafforzare la Strategic Bitcoin Reserve e la Digital Asset Stockpile istituite tramite ordine esecutivo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel marzo 2025.

Secondo i dati di BitcoinTreasuries.NET, le autorità statunitensi potrebbero detenere fino a 328.372 Bitcoin (BTC) attraverso vari sequestri penali; tuttavia, la Casa Bianca non aveva ancora commentato pubblicamente le dimensioni della riserva alla data di venerdì.

Le truffe crypto sono aumentate nel 2025

Secondo la piattaforma di analisi blockchain Chainalysis, nel 2025 il numero di episodi legati a truffe con furto d’identità nel settore crypto è aumentato di circa il 1.400% su base annua. Molte delle frodi includevano schemi di “pig-butchering” e truffe di investimento, con l’importo medio sottratto tramite truffe di impersonificazione in crescita di circa il 600% nello stesso periodo.

Alcune delle parti coinvolte sono finite in prigione negli Stati Uniti. All'inizio di questo mese, un giudice ha condannato un individuo a 20 anni di carcere per aver orchestrato una truffa che ha portato al furto di oltre 73 milioni di dollari dalle vittime, molte delle quali residenti negli Stati Uniti.