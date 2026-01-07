Vitalik Buterin, uno dei cofondatori della blockchain Ethereum, ha affermato che le applicazioni decentralizzate (DApp) potrebbero contribuire a mitigare i disservizi dell'infrastruttura Internet centralizzata, come nel caso dell'interruzione di servizio su larga scala subita dal provider Internet Cloudflare lo scorso novembre.

In un post pubblicato giovedì su X, Buterin ha dichiarato che Ethereum necessita di ulteriori sforzi per realizzare la sua missione di realizzare il computer globale che funga da infrastruttura centrale per un Internet più libero e aperto. Secondo il cofondatore, tale processo è stato avviato con le DApp eseguite senza frodi, censura o interferenze di terzi e utilizzabili su larga scala sulla blockchain.

“Applicazioni in cui, se sei un utente, non ti accorgi nemmeno se Cloudflare smette di funzionare o se Cloudflare viene hackerato dalla Corea del Nord”, spiega Buterin. “Applicazioni la cui stabilità trascende l’ascesa e la caduta di aziende, ideologie e partiti politici. E applicazioni che proteggono la tua privacy. Tutto ciò per la finanza, ma anche per l’identità, la governance e qualsiasi altra infrastruttura civile che le persone desiderino sviluppare”.

L'interruzione di Cloudflare, che ha causato il blocco di circa il 20% dei siti web della piattaforma a novembre, è stata causata da un'anomalia software. Secondo un rapporto post mortem della società, un “file di funzionalità” utilizzato dal sistema di gestione dei bot come risposta agli attacchi informatici avrebbe superato il limite normale.

Poiché molte piattaforme crypto sono state colpite dalla stessa interruzione, oltre che da quella causata da Amazon Web Services a ottobre, molti hanno dubitato dell'affidabilità dell'infrastruttura internet centralizzata. Siti web come Coinbase, Blockchain.com, BitMEX e Ledger sono andati offline.

“La decentralizzazione non si erode attraverso la cattura, ma attraverso la convenienza”, sostengono Buterin e i ricercatori della Ethereum Foundation Yoav Weiss e Marissa Posner in un manifesto pubblicato l’11 novembre. “Si sposta – automaticamente, continuamente – verso il rapporto di dipendenza dalla fiducia”.

Buterin avanza idea gas futures on-chain di Ethereum

Il cofondatore di Ethereum è una figura molto presente sui social media, dove offre opinioni sul settore crypto e sulla tecnologia attraverso il suo blog e altri media. A inizio dicembre, ha sostenuto che il mercato crypto avesse bisogno di un “buon mercato dei gas futures on-chain trustless”, che garantisse agli utenti la certezza delle commissioni di transazione blockchain.